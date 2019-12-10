Глава государства сказал журналистам в Утене во вторник, что лидерам Украины, России, Франции и Германии в Париже "не удалось добиться соглашения по многим вопросам", однако сами переговоры являются "первым шагом в позитивном направлении".
В кулуарах так называемого "Нормандского формата" также впервые состоялась встреча президента Владимира Путина и ставшего президентом Украины в этом году Владимира Зеленского.
"Я рад, что, наконец, обе стороны сели за стол переговоров, и если эти дискуссии продолжатся и международная поддержка в адрес господина Зеленского будет достаточной, то, я надеюсь, что многое удастся сделать", – сказал Г. Науседа.
На переговорах в Париже была достигнута договоренность по нескольким мерам деэскалации конфликта в Восточной Украине, но значительного прогресса в завершении войны, длящейся более пяти лет, достигнуто не было.
В совместном заявлении лидеров говорится, что главы стран договорились о полной реализации перемирия и о новом отводе сил из зон конфликта в Восточной Украине до марта следующего года.
Все же президенты Украины и России не договорились о том, что должно произойти первым – восстановление контроля над своими восточными границами со стороны Киева или местные выборы в Донбассе.
"Я считаю, что требование Украины "сначала границы, потом выборы" во всех смыслах более чем обоснованное", – сказал Г. Науседа.
Следующая встреча нормандской четверки состоится через 4 месяца.
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