Науседа ожидает нового кандидата в министры экономики

"Президент ожидает кандидатуры", – заявил во вторник в Президентском дворце журналистам Повилас Мачюлис.

Он отметил, что еще есть время выдвинуть кандидатуру, поскольку новый министр в любом случае не сможет приступить к обязанностям, пока не даст присягу в сейме.

Сделать это он сможет не ранее 10 марта, когда начнется весенняя сессия парламента.

"Президент надеется, что премьер, вернувшись из отпуска, сможет выдвинуть кандидата", – сказал П. Мачюлис.

Он сказал, что президент благосклонно смотрит на объединение министерства энергетики и министерства экономики и инноваций. С другой стороны, советник подчеркнул, что вопрос объединения – прерогатива исключительно премьера.

На минувшей неделе президент не утвердил на пост министра экономики и инноваций кандидатуру советника премьера Лукаса Савицкаса.

Г. Науседа утверждает, что Л. Савицкасу не хватает практического опыта для реализации важных задач в короткие сроки до осенних выборов в сейм. Премьер заявил, что президент отклонил кандидата не по причине деловых качеств, а потому что так реагировал на спор по министру транспорта Ярославу Наркевичу.

По Конституции министров назначает президент по предложению премьера.

Должность министра экономики вакантна с декабря прошлого года после назначения тогдашнего министра Виргиниюса Синкявичюса членом Еврокомиссии (ЕК).