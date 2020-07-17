Прибывший на саммит ЕС глава государства сказал, что поднимет этот вопрос на заседании Европейского совета. По словам президента, России следует направить четкую весть, что поведение Москвы неприемлемо и скажется на отношениях ЕС и России.

По словам Г. Науседы, проводимая Россией политика исторической памяти в последнее время "приобретает все более агрессивные формы", а свидетельствуют об этом попытки оправдать советско-нацистский пакт Молотова-Риббентропа накануне Второй мировой войны и конституционные поправки в защиту "исторической правды".

"Мы должны реагировать. Институции ЕС должны проводить более проактивную политику, чтобы объяснить партнерам в России, что мы не может мириться с такими попытками, а такая политика повлияет на отношения ЕС и России", - сказал Г. Науседа.

В парламенте России рассматривается законопроект с целью отозвать принятое тридцать лет назад, в 1989 году, Съездом народных депутатов СССР решение о признании тайных протоколов пакта Молотова-Риббентропа юридически необоснованными и недействительными.

Президент России Владимир Путин также недавно обнародовал статью, в которой оправдывал оккупацию Советским Союзом стран Балтии.