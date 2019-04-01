"Когда в 1999 году я работал над программой денежной политики, господин Сквернялис был ассистентом Полицейской академии. И, наверное, он тогда не слишком интересовался тем, что происходит в Литве. Я попросил бы его помощников подобрать для него более полное мое резюме, с 1992 года, когда я вернулся из Германии и 10 лет работал в разных государственных ведомствах", – сказал 1 апреля в интервью Žinių radijas Науседа.
"Жаль, что господин Сквернялис так не подготовлен к дискуссиям, ему надо бы собрать хотя бы минимальную информацию", – сказал экономист.
Он также сказал, что не стоит оценивать компетентность кандидатов сквозь призму застоя времен Леонида Брежнева.
"Как в брежневские времена, когда человек, который чего-то достиг с низшей позиции, всегда смотревший в рот своему начальству, и только к концу жизни чего-то добивающийся. У нас искажено представление о роли президента и положении в обществе", – сказал Науседа.
Премьер-министр в интервью сказал, что больше всего удивления и беспокойства у него вызывает решение Науседы принять участие в президентских выборах. Сквернялис считает, что у экономиста нет опыта и компетентности для этого поста. По словам премьера, не имеет смысла и декларация Мауседы о посредничестве между конфликтующими партиями. "Это привычка финансового посредничества", – сказал Сквернялис.
"О господине Науседе вообще сложно говорить. У него нет никакого опыта, он нигде не работал, не возглавлял коллектив больше 2-3 человек, с трудом понимает, что такое управление государством, госслужба, как действует бюрократический аппарат, по сути у него нет опыта ни в одной из сфер, которые зависят от президента. Ни в сфере внешней политики... Тут у него 0 опыта. То же самое касается правоохраны, обороны. (...) Я думаю, что у него просто нет опыта. И беспокойство вызывает его смелый шаг – безо всякого опыта он претендует на высшую должность", – сказал Сквернялис.
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