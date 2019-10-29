Президент Литвы Гитанас Науседа говорит, что военные США дислоцируются в Литве с целью защитить жителей страны и это делается не с целью запугать Беларусь.
Gitanas Nausėda
© DELFI / Domantas Pipas

Так он отреагировал на комментарий белорусского президента Александра Лукашенко о том, что тот считает размещение американского военного контингента вблизи границы своей страны демонстрацией силы и ответит на эти действия, однако не станет при этом "бряцать оружием".

"То, что в Литве размещаются военные НАТО и техника НАТО – это просто желание защитить людей от вероятных интервенций, чтобы они могли в безопасности создавать свое благосостояние. Это единственная цель оборонной политики Литвы", – сказал Г. Науседа во вторник радиостанции Žinių radijas.

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Мы стараемся защитить свой край. Нам не нужны другие земли и нам не нужно пугать своих соседей, потому что наша политика была, есть и будет мирной", – добавил он.

В октябре в Литву прибыл батальон сил США численностью почти полтысячи человек с единицами тяжелой техники, в том числе танками и боевыми машинами пехоты. Он будет размещен в стране до весны.

В ответ на предпринятую Россией аннексию Крыма с 2014 по 2017 год в Литве была размещена рота американских военных (около 200 человек). Американцы вывели это подразделение после того, как в стране был дислоцирован батальон НАТО под командованием Германии.

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