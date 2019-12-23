По словам Г. Науседы, поправки предоставят государственным ведомствам дополнительные рычаги для защиты от продажи в Литве электроэнергии, выработанной на небезопасных АЭС.

"Мы вместе с ответственными ведомствами будем наблюдать за ситуацией на рынке электроэнергии и будем готовы внести дополнительные предложения, если такие понадобятся, для защиты интересов Литовского государства и жителей Литвы", – сказал для пресс-релиза Г. Науседа.

Как сообщается, президент также будет добиваться ускорения синхронизации энергосетей с сетями Западной Европы, а вопрос об отказе от покупки электричества со строящейся в Беларуси БелАЭС он будет постоянно поднимать на двусторонних и многосторонних встречах с лидерами государств-членов Евросоюза (ЕС) и стран-партнеров.

Как утверждает президентское ведомство, на состоявшемся 12-13 декабря в Брюсселе саммите ЕС было закреплено требование о том, что все развиваемые третьими странами по соседству с ЕС проекты соответствовали международным стандартам охраны окружающей среды и безопасности.

В соответствии с изменениями в четырех законах, после ввода БелАЭС в эксплуатацию предприятия не получат разрешения на импорт электроэнергии с нее, кроме того, если правительственная комиссия по проверке сделок стратегических предприятий установит, что импортер представляет угрозы для безопасности страны, будет остановлена его лицензия.

Поправки вступят в силу с января 2020 года.

Сейм в июне 2017 года законодательно закрепил, что БелАЭС является небезопасной и представляет угрозу для нацбезопасности Литвы, а также для окружающей среды и общественного здоровья. Правительство позже утвердило план, как блокировать импорт электроэнергии с БелАЭС.