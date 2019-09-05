Находящийся с визитом в Брюсселе президент Литвы Гитанас Науседа сказал, что одобрил бы новое продление сроков выхода Соединенного Королевства из Евросоюза, чтобы Brexit произошел после заключения соглашения о взаимных экономических и прочих отношениях.
Gitanas Nausėda
© DELFI / Šarūnas Mažeika

"Я считаю, что это не самая плохая альтернатива (продлить срок). Худшей альтернативой, по моему глубокому убеждению, является Brexit без соглашения", – сказал журналистам в четверг глава государства после встречи с лидерами ведомств ЕС.

"Если это потребует больше времени, но все же приведет к Brexit с соглашением, то эта одна из наиболее привлекательных альтернатив", – сказал он.

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В среду британский парламент одобрил проект закона, согласно которому правительство во главе с Борисом Джонсоном должно попросить одолжить срок Brexit до конца января.

Такую просьбу премьер должен представить, если до конца октября не удастся достичь соглашения с ЕС. В ответ на голосование в парламенте Б. Джонсон добивается досрочных выборов.

Г. Науседа предупредил, что Brexit без соглашения может замедлить экономический рост Литвы.

Политика

Науседа одобрил бы продление сроков Brexit

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