Науседа: обуздав первую волну COVID-19, мы слишком расслабились

"Я не считаю, что время было использовано должным образом. Мне кажется, что возобладало настроение самоуспокоения, когда мы вполне обоснованно утверждали, что справились с первой волной коронавируса очень хорошо, и Литва была в числе тех государств, которые приводили в пример другим государствам", - сказал Г. Науседа журналистам во вторник.

По словам Г. Науседы, сейчас Литва находится в такой точке, где еще можно обуздать распространение вируса, не прибегая к жестким мерам ограничения экономики.

"Сейчас мы находимся в такой точке, в которой, скорее всего, у нас еще есть выбор: проблему можно решить, не закрывая всю экономику и не тормозя всю общественную жизнь, локализуя очаги, идентифицируя их, отслеживая причину и изолируя людей", - сказал президент.

"Как только мы упускаем нынешнюю статистику из рук и еще, скажем, число случаев возрастает до четырехсот, пятисот в день или, не дай бог, тысячи - есть и такие прогнозы, тогда у нас практически не будет никакого иного выбора, придется останавливать все, возвращаться в состояние временной заморозки", - сказал он.

В Литве с середины прошлой недели ежедневно регистрируется прирост более 200 случаев COVID-19 за сутки.

Сейчас заболеваемость COVID-19 в Литве достигает 91,7 случая на 100 тыс. жителей.