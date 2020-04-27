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Президент Литвы Гитанас Науседа в понедельник планирует обсудить с руководителями Украины и Азербайджана приоритеты политики Восточного партнерства ЕС, ситуацию с COVID-19.
Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda
© DELFI / Domantas Pipas

"Президент обсудит с руководителями Азербайджана и Украины приоритеты политики Восточного партнерства ЕС, ход реформ и ситуацию с распространением COVID-19 в странах", – сообщил BNS в понедельник советник президента по связям с общественностью Антанас Бубнялис.

С Владимиром Зеленским и Ильхамом Алиевым президент Литвы будет общаться удаленным способом.

На минувшей неделе Г. Науседа общался с президентами Беларуси и Молдавии Александром Лукашенко и Игорем Додоном.

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Ранее президент Литвы сообщил, что хочет пообщаться с руководителями стран-участниц программы Восточного партнёрства ЕС: Беларуси, Украины, Молдавии, Грузии, Армении, Азербайджана.

"Моя цель – установить контакт со всеми шестью государствами, чтобы выяснить их мотивацию на этом пути, то, какие реформы осуществляются, какие цели ставят сами страны", – пояснил президент.

По словам Г. Науседы, 18 июня в Брюсселе планируется обсудить перспективу Программы Восточного партнерства, однако президент выразил надежду на то, что до этого лидеры заинтересованных государств ЕС смогут связаться с лидерами стран-участниц программы.

Начало реализации Программы Восточного партнерства - 2009 года. В ней участвуют шесть соседних государств ЕС – Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Молдавия и Украина.

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