"Президент обсудит с руководителями Азербайджана и Украины приоритеты политики Восточного партнерства ЕС, ход реформ и ситуацию с распространением COVID-19 в странах", – сообщил BNS в понедельник советник президента по связям с общественностью Антанас Бубнялис.
С Владимиром Зеленским и Ильхамом Алиевым президент Литвы будет общаться удаленным способом.
На минувшей неделе Г. Науседа общался с президентами Беларуси и Молдавии Александром Лукашенко и Игорем Додоном.
Ранее президент Литвы сообщил, что хочет пообщаться с руководителями стран-участниц программы Восточного партнёрства ЕС: Беларуси, Украины, Молдавии, Грузии, Армении, Азербайджана.
"Моя цель – установить контакт со всеми шестью государствами, чтобы выяснить их мотивацию на этом пути, то, какие реформы осуществляются, какие цели ставят сами страны", – пояснил президент.
По словам Г. Науседы, 18 июня в Брюсселе планируется обсудить перспективу Программы Восточного партнерства, однако президент выразил надежду на то, что до этого лидеры заинтересованных государств ЕС смогут связаться с лидерами стран-участниц программы.
Начало реализации Программы Восточного партнерства - 2009 года. В ней участвуют шесть соседних государств ЕС – Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Молдавия и Украина.
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