Президенты обсудят по телефону "двухстороннее сотрудничество в сфере безопасности, многолетнюю финансовую программу и формирование Фонда восстановления Европы и принципы распределения, повестку Восточного партнерства", – сообщил BNS представитель президента по связям с общественностью Антанас Бубнялис.

Еврокомиссия планирует представить проект Фонда восстановления Европы на следующей неделе.