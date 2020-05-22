Президенты обсудят по телефону "двухстороннее сотрудничество в сфере безопасности, многолетнюю финансовую программу и формирование Фонда восстановления Европы и принципы распределения, повестку Восточного партнерства", – сообщил BNS представитель президента по связям с общественностью Антанас Бубнялис.
Еврокомиссия планирует представить проект Фонда восстановления Европы на следующей неделе.
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