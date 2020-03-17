Заседание начнётся в 18 часов.
"Президент обсудит с членами Европейского совета совместные меры государств-членов Евросоюза (ЕС) по борьбе с Covid-19", – сказал BNS пресс-секретарь президента Антанас Бубнялис.
Европа в последнее время стала эпицентром вспышки нового коронавируса.
Чтобы препятствовать расползанию вируса, Литва и ещё пять стран ЕС возобновили контроль границы, остановили сообщение.
Еврокомиссия призвала страны-члены позаботиться о том, чтобы у погранпереходов не образовывались очереди, потому что они повышают риск распространения вируса, чтобы при пересечении границы состояние здоровья проверялось только на одной стороне границы.
Государства также готовят планы, как смягчить негативные последствия кризиса для бизнеса и населения.
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