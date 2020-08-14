По словам Антанаса Бубнялиса, С. Тихановская поблагодарила президента за лидерство в поиске путей выхода из кризиса в Беларуси и подтвердила, что видит свою миссию в стремлении к мирному диалогу.

"Она готова взять на себя ответственность в содействии реализации этого плана. Президент положительно оценивает инициативу С. Тихановской по созданию координационного совета. По мнению президента, это могло бы стать дальнейшим путем к деэскалации ситуации", - сказал BNS советник главы государства.