Об этом Г. Науседа сообщил в публикации в социальной сети "Фейсбук" после обеда членов так называемого "клуба 2 процентов", на который президент США пригласил глав государств, которые прилежно соблюдают обязательства по финансированию обороны.
"Я представил планы Литвы приобрести бронированные внедорожники Oshkosh JLTV и вертолеты Black Hawk – последние полностью обновят оставшуюся советскую военную технику. Президент США выразил удовлетворение решением Литвы и отметил, что американская военная техника самая лучшая и Литва сделала правильный выбор", – написал в "Фейбуке" Г. Науседа.
Он также сообщил, что говорил о дислоцированных в Литве американских военных. Д. Трамп вручил главе Литвы подписанную им речь благодарности странам, выделяющим 2% ВВП на нужды обороны – ею Г. Науседа также поделился в социальной сети.
Участвовавших во встрече лидеров президент США поблагодарил за ответственный подход к безопасности собственных стран и выразил надежду на то, что количество таких стран будет постоянно расти.
"Я хочу поблагодарить каждого лидера в этой комнате и граждан их стран за выполнение обязательств перед НАТО", – говорится в речи Д. Трампа.
В сообщении администрации президента Литвы также отмечается, что Г. Науседа поблагодарил Д. Трампа за "особое лидерство в поощрении союзников НАТО выполнять принятые всеми обязательства, особенно в сфере надлежащего оборонного финансирования".
В конце ноября Литва подписала договор о приобретении 200 американских бронированных внедорожников у компании Oshkosh Defence за 145 млн евро. Еще около 300 млн евро страна планирует выплатить за шесть американских вертолетов Black Hawk.
Литовский оборонный бюджет в этом году достигает 2,03% ВВП.
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