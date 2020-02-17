Науседа обратил внимание дипломатов на попытки сделать историю служанкой политики

Он также подчеркнул, что нужно дать отпор усилиям, направленным на фальсификацию истории Литвы и других стран Балтии.
"Нам также предстоит дать отпор участившимся усилиям, направленным на фальсификацию истории Литвы и других государств Балтии. Мы готовы критически и честно оценивать свое прошлое, однако мы не намерены мириться с усилиями некоторых сил, распространяющих ложные нарративы", – сказал президент.
"Я сожалею в связи с тем, что история еще используется в политических целях и в это пытаются вовлечь даже международные организации, такие, как Совет Европы. Я призываю общими усилиями давать отпор манипуляциям и добиваться того, чтобы никто не мог сделать историю служанкой политики", – добавил он.
Страны Балтии и Польша в последнее время высказывали обеспокоенность в связи с тем, что Россия стала умалять значение пакта между СССР и нацистской Германией, который спровоцировал Вторую мировую войну. В знак протеста президенты Литвы и Польши в этом году отказались участвовать в мероприятии годовщины освобождения концлагеря Освенцим в Израиле, где президенту России Владимиру Путину было предложено выступить с одной из главных речей.
Г. Науседа в понедельник также подтвердил, что Литве следует активно участвовать в предотвращении неуправляемой миграции, дальнейшего ухудшения ситуации с охраной окружающей среды и раскола мира на непримиримые, агрессивно конкурирующие геополитические и экономические блоки.
"Мы по-прежнему видим исповедующие общие ценности страны Запада самым надежным гарантом международного порядка, основанного на правилах. Мы должны сохранить единство и решимость демократических государств в противовес любым попыткам нарушить международное право или умножить военные угрозы по соседству с нами и во всем мире", – сказал президент Литвы.
По его словам, Литва – сторонница прочного трансатлантического союза, потому что это основа единства Запада.
"Ориентация на Запад не должна ограничивать наши мечты и наши амбиции. Поэтому внешняя политика Литвы в ближайшем будущем станет уделять много внимания экономической дипломатии и постарается открыть новые направления – прежде всего в области экономического сотрудничества. Отрадно, что литовские предприниматели уже открывают рынки Азии, Африки, Центрального Востока", – добавил он.
Третья задача, по словам президента – это развитие "мягкой силы".
"Прежде всего, это означает укрепление позитивного имиджа Литовской Республики в мире", – сказал Г. Науседа.
Во встрече с Г. Науседой в Президентском дворце в понедельник участвовали 69 послов, временных поверенных в делах стран и представителей международных организаций.
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