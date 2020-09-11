В интервью BNS президент сказал, что согласование кандидатов уже завершается.

"По дипломатам мы уже подошли к завершению процесса, просто лето помешало провести определенную работу по согласованию, и вскоре мы представим обществу кандидатуру на должность посла в ЕС, посла в США. Сегодня назвать эти фамилии я не могу", - сказал Г. Науседа.

Он сказал, что благодарен завершившей срок полномочий на должности посла в ЕС Йовите Нелюпшене "за прекрасную работу".

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"Мы очень успешно работали с ней вместе, когда привезли прекрасный результат с последнего заседания Европейского совета, которое было посвящено многолетней финансовой перспективе. Я считаю, что мы сможеи радоваться этому результату в течение нескольких ближайших лет, только, конечно, нам придется со смыслом использовать деньги", - отметил глава государства.

Кандидатуры новых послов президент должен согласовать с правительством и парламентским Комитетом по иностранным делам.