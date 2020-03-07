Такую позицию глава государства сформулировал в ответ на призывы администрации США к Литве не ратифицировать договор. Литва – единственная страна ЕС, которая до сих пор не ратифицировала подписанное в 2016 году соглашение о политическом диалоге и сотрудничестве.

"Президент будет внимательно следить за процессом ратификации соглашения в сейме, чтобы сохранить совместимость между партнёрами – ЕС и США в плане достижения общей цели – улучшения ситуации с правами человека на Кубе", – говорится в комментарии президентского ведомства, присланном в ответ на вопрос BNS, поддерживает ли президент ратификацию договора.

Государственный секретарь США Майк Помпео призвал Литву не ратифицировать соглашение, потому что, по его словам, кубинский режим пользуется соглашением "для оправдания своих диктаторских, репрессивных действий".

Посольство США в Вильнюсе информировало BNS, что такие письма госсекретарь передал премьеру Саулюсу Сквернялису и председателю сейма Викторасу Пранцкетису.

Президентское ведомство подтвердило, что в пятницу советники Г. Науседы обсудили этот вопрос с посетившей Вильнюс заместителем М. Помпео Керри Филипетти.

Как отмечает президентское ведомство, Г. Науседа стоит на позиции, что в мире следует придерживаться демократических ценностей, принципов верховенства международного права, а права человека нужно уважать.

"Такую давнюю позицию Литвы иллюстрируют факты, что Литва была последним государством ЕС, установившим с Кубой дипломатические отношения, и Литва осталась последним государством, не ратифицировавшим это соглашение", – утверждает президентское ведомство.

В комментарии подчёркивается, что "соглашение должно предоставить международному сообществу возможности оказывать давление на Кубу в плане передачи западных ценностей, развития политического диалога ЕС - Куба в области прав человека".

"Мы считаем, что ЕС должен работать над тем, чтобы это соглашение было ценным для жителей Кубы, инициировало реальные изменения в демократизации ситуации и защиты прав человека", – утверждает президентское ведомство.

Письмо пришло спустя месяц после того, как Комитет по иностранным делам (КИД) сейма одобрил ратификацию соглашения.

Сессия сейма начинается 10 марта.

К. Филипетти озвучила надежду США на то, что Литва будет держаться принципиальной точки зрения, учитывая и историю своей страны.

"У Литвы сильная история защиты прав человека. Литва также понимает, что значит жить при коммунистическом режиме, в отличие от многих других стран. Мы ценим принципиальную точку зрения, которой Литва сейчас придерживается по этому вопросу, и мы надеемся, что увидеть, что эта позиция будет сохранена", – сказала она для присланного BNS комментария.

По словам дипломата, у США вызывает обеспокоенность то, что в этом соглашении говорится о диалоге по правам человека.

"Цель диалога о правах человека – улучшение условий жизни кубинцев, живущих на острове, где основные свободы ущемляются. К сожалению, несмотря на то, что этот диалог о правах человека в течение пяти последних лет имел место пять раз, ситуация с правами человека там не улучшилась. Наш посыл Литве и всему ЕС таков, что для достижения какого бы то ни было соглашения она должна требовать реальных изменений для проживающих на острове людей, чтобы защитить их права человека", – отметила заместитель М. Помпео.

Литовский министр иностранных дел Линас Линкявичюс говорит, что Литва тщательно взвесит просьбу государственного секретаря СШA М. Помпео, однако старается избегать ситуаций, когда нужно выбирать между интересами ЕС и США, и будет искать оптимальное решение.

Литовские консерваторы, которые решительно высказываются против соглашения с Кубой, надеются, что письмо М. Помпео побудит правящих изменить позицию.

Председатель партии Союз отечества - Литовские христианские демократы Габриэлюс Ландсбергис говорит, что соглашение с ЕС использует в своих целях "диктаторский, коррумпированный и сотрудничающий с террористами коммунистический режим Кубы", а ратификация повредит отношениям с США.