"Я не перестану и далее поднимать этот вопрос на высшем уровне, чтобы весь Евросоюз и его лидеры осознали, что строительство Белорусской АЭС не является проблемой одной лишь Литвы, и не только проблемой Латвии и Польши. Это проблема всего Евросоюза", – сказал президент в четверг журналистам в Плунге.
Он подчеркнул, что в данный момент по вопросу БелАЭС ведутся конструктивные дискуссии с Польшей, Латвией и Эстонией.
"Прежде всего, мы говорим о том, что Литва решила не закупать электроэнергию, производимую на возможно небезопасной электростанции, если она будет запущена в будущем. То же решила Польша. Латвия и Эстония еще не совсем определились", – пояснил Науседа.
Он также подчеркнул, что по инициативе президентского дворца уже принимаются законы и постзаконные акты, которые позволят реально преградить путь электроэнергии с БелАЭС на литовский рынок.
"Беларусь реагировала на это очень серьезно, они поняли, что Литва твердо избрала эту позицию, и сейчас пытается искать где-то в другом месте, на стороне", – сказал Науседа.
В начале декабря министр иностранных дел Линас Линкявичюс заявил, что в ведомствах ЕС ведется интенсивная работа над тем, чтобы союзники поняли поведение Литвы.
Между тем, министр энергетики Жигимантас Вайчюнас в декабре сказал, что безопасность БелАЭС должна стать приоритетной задачей Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ).
В Литве сомневаются, что Беларусь предпримет конкретные действия для устранения недостатков деятельности первого реактора станции еще до его запуска.
Беларусь заявляет, что ядерное топливо на первый ректор БелАЭС будет поставлено в первом квартале 2020 года.
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