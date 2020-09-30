Науседа об ответных санкциях Беларуси: этого можно было ожидать

"Этого можно было ожидать, потому что вся риторика режима с самого начала была воинственной, агрессивной. Мы ввели санкции только тогда, когда стало ясно, что нормальное посредничество становится невозможным", - сказал Г. Науседа журналистам во вторник в Йонавском районе, в Рукле.

Руководитель Литвы также сказал, что решение Беларуси объявить ответные санкции для граждан Балтийских стран не остановит стремление Евросоюза (ЕС) ввести санкции для режима.

"Нас это не испугает и тем более не помешает ЕС принять те решения, которые назрели", - отметил президент.

По словам Г. Науседы, если санкции ЕС для Беларуси не будут введены, то "его привлекательность, имидж и доверие к нему как к силе, способной решать геополитические проблемы, заметно упадет".

Беларусь во вторник объявила о введении ответных санкций для граждан Балтийских стран после того, как в минувшую пятницу Литва, Латвия и Эстония расширили "черный список" представителей белорусского режима, ответственных за фальсификацию результатов выборов и насилие против мирных участников протестов.

"Эти санкции, которые ввели мы, основывались на том, что, исчерпав другие альтернативы, мы не видим иного пути, как вынудить режим реагировать на то, что он делает, и привлечь его внимание к тому, что такие действия внутри Европы не могут иметь оправдания", - сказал президент Литвы.

Вопрос о санкциях для Беларуси президент Г. Науседа обсудил с посетившим Литву президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Э. Макрон выразил надежду, что ЕС в самое ближайшее время введет санкции для белорусского режима.

"Европа предпринимает действия, оказывает давление, в ближайшие дни или недели мы утвердим санкции. Таким образом мы будем оказывать влияние на тот режим, который близится к концу", - сказал во вторник французский лидер.

Э. Макрон во вторник встретился в Вильнюсе с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской.