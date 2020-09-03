"Один из лидеров российской оппозиции А. Навальный отравлен боевым нервно-паралитическим веществом "Новичок". Об этом сообщило правительство Германии. Шокирует то, что эта новость уже не шокирует - подобного вердитка многие и ожидали. Что это - новый стандарт нормальности?" - написал в среду у себя в фейсбуке Г. Науседа.
Он также пишет, что для российского медицинского учреждения, в котором сразу оказался А. Навальный, такой диагноз был невозможной миссией.
"Демократия тем и отличается от автократии, что в ней стоимость человеческой жизни является мерой всего. В последней же последовательно проводится в жизнь сталинский принцип "нет человека - нет проблемы", - пишет Г. Науседа.
В среду правительство Германии сообщило, что исследования, проведенные в специальной военной лаборатории Геомании, показали, что А. Навальный отравлен "химическим нервно-паралитическим веществом класса "Новичок".
44-летний А. Навальный, один из главных критиков президента РФ Владимира Путина, 20 августа почувствовал себя плохо в самолете, летевшем из Томска в Москву, и был доставлен в больницу Омска. Позже он был переведен в берлинскую клинику Charite.
Созданным в Советском Союзе нервно-паралитическим веществом "Новичок" в 2018 году были отравлены в Великобритании бывший двойной российский агент Сергей Скрипаль и его дочь.
Министр иностранных дел Германии Хейко Маас сообщил, что в среду в министерство был вызван посол России. Ему был передан призыв Германии "всесторонне и прозрачно" изучить случай с отравлением А. Навального.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Глава Минздрава Литвы о прекращении свободных поездок в Латвию: хотя бы успели отдохнуть летом (24)
Премьер -министр Латвии Кришьянис Кариньш 2 сентября...
Государство готовится ко второй волне COVID-19: что будет с больничными и помощью бизнесу (1)
В Литве растет количество случаев заболевания...
Пациентка возмущена столпотворением в Шешкинской поликлинике: у медучреждения есть лишь одна просьба (39)
Во вторник утром в редакцию портала возмущенная...
Науседа об отравлении Навального "Новичком": шокирует то, что эта новость уже не шокирует (10)
Новость о том, что российский оппозиционер Алексей...
В Литве установили 20 новых случаев коронавируса
За прошедшие сутки в Литве подтвердили 20 новых случаев...