„Как бы там ни было, я думаю, что факт или решение, являются ли лица виновными или невиновными, слава Богу, мы правовое государство, принимается в судах", – во вторник заявил журналистам глава страны.

„Что я вижу сейчас, это судебный процесс в публичном пространстве, точнее - возможно, своеобразный оборонительный процесс в публичном пространстве", - добавил он.

По утверждению президента, необходимо дождаться окончания досудебного расследования, в котором сейчас подозрения о возможном воздействии предъявлены трем адвокатам и предпринимателю.

"Давайте дождемся окончания расследования, после его окончания, если нужно, решения суда и судебного процесса, тогда мы поставим все точки и не будем начинать этого, проходящего в публичном пространстве, процесса еще до начала собственно судебного процесса", - добавил Г. Науседа.

На минувшей неделе из-за подозрений в предполагаемом незаконном воздействии на ССР были задержаны три вильнюсских адвоката (партнер адвокатской конторы WINT law firm Гедрюс Данелюс, адвокаты профессионального сообщества Intra lex Валдас Ракаускас и Дайнюс Баронас) и один предприниматель (акционер компании Solis Tribus Антанас Петрошюс).

Г. Данелюса правоохрана подозревает в незаконном воздействии на директора ССР Ж. Барткуса и следователя В. Кербелене, которая ведет досудебное расследование по делу Национального центра крови (НЦК).

Полученное BNS определение суда показало, что предъявленные адвокату Г. Данелюсу подозрения связаны с его намерениями использовать компрометирующую информацию о сотруднике криминальной разведки ССР Ренатасе Мартишюсе.

Г. Данелюс отрицает, что шантажировал Ж. Барткуса, и говорит, что ССР своими действиями "послужила перераспределению определенного рынка - передаче от одного предпринимателя другому", то есть в этом был заинтересован латвийский предприниматель Александр Цесас.

Адвокаты утверждают, что переписку сотрудника ССР Р. Мартишюса с другим сотрудником получил предприниматель А. Петрошюс от самого сотрудника.

ССР придерживается позиции, что предположениями о незаконных служебных действиях адвокаты стремятся отвлечь внимание от основного вопроса - шантажа, целью которого было прекратить расследование ССР о Национальном центре крови.

В деле о НЦК предприниматель А. Петрошюс подозревается в содействии злоупотреблениям, а бывшая руководитель НЦК Й. Бикульчене – в злоупотреблениях.

Й. Бикульчене покинула пост руководителя НЦК после предъявления подозрений в коррупции в апреле 2018 г.

Правоохранительные органы подозревают, что бывшая руководитель НЦК вместе с сообщниками стремилась захватить и монополизировать сбор плазмы крови в Литве, а также поставки препаратов крови учреждениям здравоохранения Литвы, вытеснив зарубежных конкурентов. Сама Й. Бикульчене эти подозрения отрицает.