По словам главы государства, высказывания З. Единского "не представляют никого, разве что самого господина Единского".
Г. Науседа обратил внимание, что категорическая позиция парламентария не была поддержана и самой ИАПЛ - СХС.
"Хотя можно согласиться, что позиция этой партии по вопросу Беларуси отличается от всех остальных партий Литвы. Жаль, что в нашей стране появляются люди, которые называют защитой Конституции нарушения прав граждан, прямое преследование жителей своей страны, избиения, убийства. Из-за этого приходится лишь сожалеть, - заявил президент Литвы.
Он рад, что Сейм высказал "принципиальную позицию", поддержал необходимость введения санкций в отношении минского режима.
По словам Г. Науседы, Сейм повел себя "принципиально", показал, что ему важны не только события в Литве, но и "то, что происходит за нашими границами, особенно, если это связано с универсальными вещами - нарушением прав человека и демократическими ценностями".
Лидер предвыборного списка ИАПЛ - СХС Збигнев Единский опубликовал в соцсети комментарий, что власти Беларуси, которые подавляли протесты силой, защищают Конституцию, а позднее утверждал, что люди должны подчиниться требованиям законной власти.
Лидер партии Вольдемар Томашевский ранее заявлял, что А. Лукашенко еще поддерживает большинство и критиковал министра иностранных дел за его категоричность.
На прошлой неделе лидер "аграриев" Рамунас Карбаускис заявил журналистам, что "ИАПЛ однозначно разделяет позицию Литвы по Беларуси".
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