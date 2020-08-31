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Президент Гитанас Науседа выразил сожаление по поводу позиции по Беларуси представителя Избирательной акции поляков Литвы - Союза христианских семей (ИАПЛ - СХС) Збигнева Единского и подчеркнул, что это несовместимо с демократическими ценностями.
Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda
© DELFI / Domantas Pipas

По словам главы государства, высказывания З. Единского "не представляют никого, разве что самого господина Единского".

Г. Науседа обратил внимание, что категорическая позиция парламентария не была поддержана и самой ИАПЛ - СХС.

"Хотя можно согласиться, что позиция этой партии по вопросу Беларуси отличается от всех остальных партий Литвы. Жаль, что в нашей стране появляются люди, которые называют защитой Конституции нарушения прав граждан, прямое преследование жителей своей страны, избиения, убийства. Из-за этого приходится лишь сожалеть, - заявил президент Литвы.

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Он рад, что Сейм высказал "принципиальную позицию", поддержал необходимость введения санкций в отношении минского режима.

По словам Г. Науседы, Сейм повел себя "принципиально", показал, что ему важны не только события в Литве, но и "то, что происходит за нашими границами, особенно, если это связано с универсальными вещами - нарушением прав человека и демократическими ценностями".

Лидер предвыборного списка ИАПЛ - СХС Збигнев Единский опубликовал в соцсети комментарий, что власти Беларуси, которые подавляли протесты силой, защищают Конституцию, а позднее утверждал, что люди должны подчиниться требованиям законной власти.

Лидер партии Вольдемар Томашевский ранее заявлял, что А. Лукашенко еще поддерживает большинство и критиковал министра иностранных дел за его категоричность.

На прошлой неделе лидер "аграриев" Рамунас Карбаускис заявил журналистам, что "ИАПЛ однозначно разделяет позицию Литвы по Беларуси".

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