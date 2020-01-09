9 января утром президент сказал, что атмосфера на политической арене сильно накаляется.

"Сейчас, когда бюджет утвержден и сформированы рамки на этот год, вне всякого сомнения, не надо думать, что работа закончилась и мы можем спокойно ждать выборов, конечно же нет. Будет еще много работы. (…) Все это должно проходить не в условиях истерической политической атмосферы, а в ходе бесед, аргументировано, с уважением к собеседникам. Создается впечатление, будто политическая температура накаляется, метафоры, которые используют политики, становятся оскорбительными, в таких условиях сложно призвать оскорбленные партии сесть и подписать национальное соглашение, так не делают", – сказал президент, критикуя призыв Сквернялиса всем партиям вместе подписать национальное соглашение в сфере образования.

14 января правящая коалиция будет решать вопрос Наркевича. Сам министр с поста не уходит, несмотря на призыв президента. Науседа считает, что все аргументы за отставку министра уже высказаны, новые не нужны.

"Никто тут никакой экзамен не сдает, никто не обязан отчитываться. Общество прекрасно видит работу Наркевича, его моральные качества оценивает ГКСЭ. Да, есть много примеров, когда министр показывает себя как некомпетентного чиновника. (…) Этому человеку не только не надо ездить в Абу-Даби, как сказал Вальдемар Томашевский, но вообще воздержаться от поездок за границу с визитами, поскольку нужно создать всю инфраструктуру для того, чтобы он понял, что же там происходит, ведь языком он не владеет. Человек, который трудоустроил не меньше 20 своих однопартийцев или связанных с партией людей в компаниях, подчиненных министерству. Что еще нужно? Какие еще нужны доказательства, чтобы сказать, что этот министр не достоин поста и должен уйти?", – сказал президент.

"Мне кажется, давайте однажды прекратим эти дискуссии, если та или иная партия в принципе не способна принимать решения, пусть так и говорит", – сказал президент.

Решение премьер-министра Сквернялиса опираться на мнение большинства, от ответственности его не освобождает.

"Вопросы в первую очередь должны быть обращены к Сквернялису. Мы говорим о человеке, который является прямым руководителем министра и должен принять заявление об отставке, можно прикрываться правящей коалицией, но никто не отстраняет и премьера от необходимости принять то или иное решение и как можно скорее", – сказал президент.

Он подчеркнул, что между ним и правящими нет никакого противостояния.

"Быть может, со стороны может сложиться такое мнение, будто президент находится в конфронтации с правящей коалицией, но, вы ошибаетесь, господа, вы боретесь с избирателями, а этот результат будет ясен через 9 месяцев", – сказал Науседа.