Он сказал это, отвечая на вопрос журналистов о непрямой критике из уст экс-президента Дали Грибаускайте – она на прошлой неделе заявила, что переговоры в Брюсселе провалились, поэтому говорить о промежуточных достижениях нельзя.
"Можно, конечно, напомнить, что на переговорах бывают разные стадии, и когда обе стороны переговоров - в данном случае чистые плательщики и чистые получатели, – стремятся достичь на переговорах больше, переговоры иногда сознательно прекращаются, но это не означает их провала. Наверное, это недостаток информации, мы могли бы всю её предоставить", – сказал Г. Науседа журналистам в Казлу-Руде.
"Но, знаете, я бы попросил об одном – хотя бы на время переговоров воздержаться от разного рода комментариев, чтобы не создалось такое впечатление, как на советском строительстве: один копает траншею, пятеро смотрят и объясняют, как её нужно копать", – добавил президент.
После того, как в прошлую пятницу на саммите ЕС не было достигнуто соглашение по бюджету ЕС, Г. Науседа назвал достижением предусмотренное в проекте бюджета предложение выделить Литве компенсацию в размере почти 200 млн евро из-за сокращения численности населения. Президент выразил мнение, что "это достижение уже никуда не денется".
Д. Грибаускайте на следующий день заявила журналистам, что "пока не закончил переговоры, говорить о промежуточных достижениях нельзя".
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