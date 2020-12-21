"Прошлое правительство, скажем так, некоторые вещи скрыло, вот почему дефицит бюджета, по сравнению с первоначальным проектом, стал выше", - заявил в понедельник на пресс-конференции глава государства.

Однако он подчеркнул, что в период кризиса естественно, что расходы госсектора выше доходов.

"Мы должны проводить активную фискальную политику, которая означает, что расходы власти в такие периоды естественно не могут быть профинансированы соответствующими доходами", - подчеркнул он.

Кроме того, президент подчеркнул, что уже теперь нужно думать о том, как после восстановления экономики вернуться к сбалансированному бюджету.

В проекте, скорректированном правительством Ингриды Шимоните, предусмотрен дефицит госсектора в размере 7% от внутреннего валового продукта, а правительство Саулюса Сквернялиса планировало 5%-ый дефицит.

Новое правительство сообщило, что увеличение дефицита связано с тем, что прошлое правительство не выделило средства на борьбу с пандемией.