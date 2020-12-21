aA
В проекте бюджета на следующий год предыдущее правительство "некоторые вещи скрыло", поэтому запланированный сейчас дефицит выше, заявил президент Гитанас Науседа.
Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda
© DELFI / Kiril Čachovskij

"Прошлое правительство, скажем так, некоторые вещи скрыло, вот почему дефицит бюджета, по сравнению с первоначальным проектом, стал выше", - заявил в понедельник на пресс-конференции глава государства.

Однако он подчеркнул, что в период кризиса естественно, что расходы госсектора выше доходов.

"Мы должны проводить активную фискальную политику, которая означает, что расходы власти в такие периоды естественно не могут быть профинансированы соответствующими доходами", - подчеркнул он.

Статьи по теме:
Центробанк изменил прогноз восстановления экономики на 2021 год: рост ВВП составит 1,9%  (3)
Президент Литвы: необходимо ужесточать политику карантина  (46)

Кроме того, президент подчеркнул, что уже теперь нужно думать о том, как после восстановления экономики вернуться к сбалансированному бюджету.

В проекте, скорректированном правительством Ингриды Шимоните, предусмотрен дефицит госсектора в размере 7% от внутреннего валового продукта, а правительство Саулюса Сквернялиса планировало 5%-ый дефицит.

Новое правительство сообщило, что увеличение дефицита связано с тем, что прошлое правительство не выделило средства на борьбу с пандемией.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Президент Литвы: мы переживаем переломный момент в жизни нашего народа (190)

Пандемия коронавируса стала испытанием для литовского...

TOP новостей

Правительству Литвы предлагают ограничить количество людей в автомобиле, следующем в другой муниципалитет (15)

21 декабря состоялось первое заседание правительства...

Aleksejus Navalnas Aleksejus Navalnas

Навальный рассказал, как позвонил своему отравителю, и тот "фактически признался" ему в попытке убийства (23)

Российский оппозиционер Алексей Навальный рассказал...

Vakcina nuo COVID-19 Infektologas, LSMU profesorius Alvydas Laiškonis

Профессор не сомневается: новая форма COVID-19 придет в Литву, ограничение полетов не поможет (19)

На прошлой неделе сообщалось о том, что в...

Президент Литвы: необходимо ужесточать политику карантина (46)

Президент Литвы Гитанас Науседа в понедельник...

Вильнюс принимает меры: общественный транспорт только для перемещения в случае крайней необходимости (2)

Вильнюс принимает меры для дополнительного снижения...