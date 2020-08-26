"В какой-то момент показалось, что насилия будет меньше, наметился переход к деэскалации, но, увы, события последнего времени показывают, что ситуация снова ухудшается. Видимо, чем больше страха у режима, тем неадекватнее реакция на ситуацию и тем грубее обращение со своими людьми, подчеркиваю - со своими людьми", - сказал Г. Науседа журналистам в среду в Биржай.

"Полагаю, у людей хорошая память и они не забудут того, что делалось в отношении них", - добавил глава государства.

Белорусская правозащитная организация "Весна" в среду сообщила, что около 50 человек были задержаны после протестов оппозиции вчера в Минске и нескольких других городах страны.

"Когда видишь эти фотографии, когда видишь статистику и когда частично статистику или случаи не видишь, потому что они скрыты и судьбы этих людей неизвестны, нужны ли еще дополнительные доказательства того, что насилие имеет место", - задал Г. Науседа риторический вопрос.

Он также заверил, что сообщения белорусских властей о якобы усилении формирований НАТО в странах Балтии и Польше являются недостоверными, а укрепление вооруженных сил (ВС) соседнего государства на границе носит "показательный характер".

Минстерство обороны Беларуси в понедельник начало третий этап тщательной проверки боевой готовности ВС и объявило полную боевую готовность в некоторых воинских подразделениях.

"На мой взгляд, они (сообщения – BNS) предназначены преимущественно для внутреннего рынка. С их помощью, вероятно, можно привлечь внимание жителей Беларуси к каким-то мнимым внешним угрозам. Так уж бывает, что часть государств таким образом пытается решать внутренние проблемы - через поиски внешнего врага", - объяснил глава государства.

"Если кому-то кажется, что идет концентрация сил НАТО, то нужно предоставить доказательства, как это происходит. А так-то этого не происходит, я это знаю (...). Думаю, что то, что делается (в Беларуси – BNS) - это действия показательного характера, на которые нам не следует реагировать, и нам не следует поддаваться провокациям", - добавил он.

Беларусь переживает глубокий политический кризис, который продолжается с президентских выборов 9 августа. На них было официально объявлено о сокрушительной победе Александра Лукашенко, который правит в стране с 1994 года. Оппозиция и страны Запада считают результаты выборов сфальсифицированными, а массовые протесты в Беларуси подавляются силой. Кроме того, сообщается о жестоком обращении с задержанными, подтверждено несколько смертей.