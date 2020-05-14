"Таких иллюзий, что АЭС будет построена в другом месте или вообще ее сровняют с землей, наверное, мы себе позволить не можем. Это нужно было делать 11-12 лет назад, к сожалению, мы не сделали ничего", - сказал президент в обнародованном в четверг интервью порталу 15min.lt.

Г. Науседа сказал, что Литва будет требовать проведения в жизнь рекомендаций по безопасности в соответствии с требованиями Евросоюза, но одновременно готова помочь Беларуси с обеспечением альтернативных поставок нефти и газа.

Литва утверждает, что Беларусь оборудует БелАЭС в 50 км от Вильнюса с нарушениями стандартов безопасности. Минск эти обвинения отклоняет.