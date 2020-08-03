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Из-за ухудшения в Европе ситуации с распространением коронавируса не исключено, что придется снова рассмотреть вопрос о закрытии границ, сообщил в понедельник президент Литвы Гитанас Науседа.
Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda
© DELFI / Josvydas Elinskas

И все же он подчеркнул, что связанные с этим решения страны-члены Евросоюза (ЕС) должны принимать сообща.

"Вопрос о контроле границ должен быть следующим этапом, и он требует общеевропейских решений. (...) Мы наблюдаем ужесточение внутреннего режима во многих государствах ЕС, вполне вероятно, что к этому вопросу (о закрытии границ – BNS) снова придется вернуться", - сказал Г. Науседа журналистам в Бирштонасе в понедельник.

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Он также сказал, что обязательная сейчас в Литве самоизоляция для прибывающих и из определенных стран действует как косвенный контроль границ.

"На мой взгляд, у нас сейчас есть налаженный механизм применения карантина", - прокомментировал президент ситуацию в стране.

"Он позволяет на основании статистики и тенденций заболеваемости в других государствах включать в этот список все новые государства. Некоторые страны оказались на грани и вскоре могут быть включены тоже", - добавил Науседа.

По данным пятницы, в Польше показатель заболеваемости достигает 15,7 случая на 100 тыс. жителей, поэтому вполне вероятно, что в список сильно затронутых коронавирусом стран будет включено и это соседнее государство.

Контроль внутренних границ во многих государствах ЕС был введен в определенный момент весной. Сейчас разные страны применяют разные меры как в отношении возвращающихся граждан, так и в отношении приезжающих иностранцев.

Для возвращающихся в Литву из Франции и с Мальты литовцев с понедельника вводится обязательная двухнедельная самоизоляция.

Эти два государства в пятницу были включены в список сильно затронутых коронавирусом стран.

Из Франции в Литву пока разрешено приезжать и иностранцам, однако для них тоже обязательна двухнедельная самоизоляция. Въезд иностранцам с Мальты в Литву запрещен, помимо предусмотренных правительством исключений.

В список сильно затронутых вирусом стран попадают страны, в которых показатель заболеваемости коронавирусом составляет 16 случаев на 100 тыс. человек за последние две недели. По прибытии из них обязательна самоизоляция.

Без ограничений в Литву могут приехать иностранцы из Польши, Нидерландов, Великобритании, Словении, Лихтенштейна, Дании, Исландии, Германии, Ирландии, Кипра, Словакии, Италии, Греции, Норвегии, Латвии, Эстонии, Финляндии и Венгрии.

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