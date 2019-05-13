"Мы бы хотели очень дружественных отношений, основанных на экономическом развитии, основанных на логистике, основанных на транспортной инфраструктуре", – заявил кандидат в воскресенье вечером в Вильнюсе.
"Я считаю, что есть много вопросов, которые бы мы могли обсудить на разном уровне – министерств, министров, и возможно, не могу это исключать, возможно, и на высшем политическом уровне", – добавил он.
Экономист отметил, что поддерживал бы усилия Беларуси стать независимой от России.
По предварительным данным подсчета голосов, Г. Науседа прошел во второй тур выборов вместе с выдвинутой консерваторами депутатом Ингридой Шимоните.
Науседа не исключает сотрудничество Литвы с Беларусью на высшем уровне
Лидирующий в первом туре президентских выборов в...
Сквернялис признает, что не прошел во второй тур президентских выборов (3)
В воскресенье вечером премьер-министр Литвы Саулюс...
Науседа: избиратели услышали послание о государстве благосостояния и политическом мире не исключает сотрудничества с Беларусью (1)
Кандидат в президенты Литвы Гитанас Науседа заявил,...
Карбаускис: если референдум по двойному гражданству не состоится, его проведут еще раз (2)
Если референдум по расширению института двойного...
Карбаускис подтвердил: если Сквернялис не выйдет во второй тур, он уйдет
Лидер "крестьян" Рамунас Карбаускис еще раз...
TOP новостей
Главизбирком объявляет результаты выборов в Литве Шимоните обошла Сквернялиса (19)
На сайте Главной избирательной комиссии появились...
Сквернялис признает, что не прошел во второй тур президентских выборов (3)
В воскресенье вечером премьер-министр Литвы Саулюс...
В Литве состоялись выборы президента и два референдума явка избирателей составила 56% (483)
В Литве в воскресенье, 12 мая, состоялись президентские...
Сквернялис: если не одержу победу, то уйду в отставку (19)
В последние минуты голосования Саулюс Сквернялис со...
Карбаускис: если референдум по двойному гражданству не состоится, его проведут еще раз (2)
Если референдум по расширению института двойного...