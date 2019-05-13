Лидирующий в первом туре президентских выборов в Литве экономист Гитанас Науседа заявил, что в определенных сферах хотел бы "очень дружественных" отношений с Республикой Беларусь, и не исключил возможность общения с Минском на высшем уровне.
Gitanas Nausėda
© DELFI / Lukas Bartkus

"Мы бы хотели очень дружественных отношений, основанных на экономическом развитии, основанных на логистике, основанных на транспортной инфраструктуре", – заявил кандидат в воскресенье вечером в Вильнюсе.

"Я считаю, что есть много вопросов, которые бы мы могли обсудить на разном уровне – министерств, министров, и возможно, не могу это исключать, возможно, и на высшем политическом уровне", – добавил он.

Статьи по теме:
Науседа: избиратели услышали послание о государстве благосостояния и политическом мире  (1)
Науседа уже наметил возможного кандидата на пост премьер-министра Литвы  (7)

Экономист отметил, что поддерживал бы усилия Беларуси стать независимой от России.

По предварительным данным подсчета голосов, Г. Науседа прошел во второй тур выборов вместе с выдвинутой консерваторами депутатом Ингридой Шимоните.

Статьи по теме:

Главизбирком объявляет результаты выборов в Литве Шимоните обошла Сквернялиса (19)

На сайте Главной избирательной комиссии появились...

Политика

Науседа не исключает сотрудничество Литвы с Беларусью на высшем уровне

Лидирующий в первом туре президентских выборов в...

Сквернялис признает, что не прошел во второй тур президентских выборов (3)

В воскресенье вечером премьер-министр Литвы Саулюс...

Науседа: избиратели услышали послание о государстве благосостояния и политическом мире  не исключает сотрудничества с Беларусью (1)

Кандидат в президенты Литвы Гитанас Науседа заявил,...

Карбаускис: если референдум по двойному гражданству не состоится, его проведут еще раз (2)

Если референдум по расширению института двойного...

Карбаускис подтвердил: если Сквернялис не выйдет во второй тур, он уйдет

Лидер "крестьян" Рамунас Карбаускис еще раз...

TOP новостей

Главизбирком объявляет результаты выборов в Литве Шимоните обошла Сквернялиса (19)

На сайте Главной избирательной комиссии появились...

Сквернялис признает, что не прошел во второй тур президентских выборов (3)

В воскресенье вечером премьер-министр Литвы Саулюс...

В Литве состоялись выборы президента и два референдума явка избирателей составила 56% (483)

В Литве в воскресенье, 12 мая, состоялись президентские...

Сквернялис: если не одержу победу, то уйду в отставку (19)

В последние минуты голосования Саулюс Сквернялис со...

Карбаускис: если референдум по двойному гражданству не состоится, его проведут еще раз (2)

Если референдум по расширению института двойного...