Лидирующий в первом туре президентских выборов в Литве экономист Гитанас Науседа заявил, что в определенных сферах хотел бы "очень дружественных" отношений с Республикой Беларусь, и не исключил возможность общения с Минском на высшем уровне.
Gitanas Nausėda
© DELFI / Lukas Bartkus

"Мы бы хотели очень дружественных отношений, основанных на экономическом развитии, основанных на логистике, основанных на транспортной инфраструктуре", – заявил кандидат в воскресенье вечером в Вильнюсе.

"Я считаю, что есть много вопросов, которые бы мы могли обсудить на разном уровне – министерств, министров, и возможно, не могу это исключать, возможно, и на высшем политическом уровне", – добавил он.

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Экономист отметил, что поддерживал бы усилия Беларуси стать независимой от России.

По предварительным данным подсчета голосов, Г. Науседа прошел во второй тур выборов вместе с выдвинутой консерваторами депутатом Ингридой Шимоните.

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