"Мы бы хотели очень дружественных отношений, основанных на экономическом развитии, основанных на логистике, основанных на транспортной инфраструктуре", – заявил кандидат в воскресенье вечером в Вильнюсе.

"Я считаю, что есть много вопросов, которые бы мы могли обсудить на разном уровне – министерств, министров, и возможно, не могу это исключать, возможно, и на высшем политическом уровне", – добавил он.

Экономист отметил, что поддерживал бы усилия Беларуси стать независимой от России.

По предварительным данным подсчета голосов, Г. Науседа прошел во второй тур выборов вместе с выдвинутой консерваторами депутатом Ингридой Шимоните.