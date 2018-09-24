"Тщательно рассмотрев это предложение, я все же вынужден констатировать, что мое стремление участвовать в президентских выборах с самостоятельной предвыборной программой и командой в глазах общества может стать сомнительным, если я буду основываться на финансовой и организационной помощи одной из политических партий", - написал Г. Науседа в письме, адресованном председателю СО-ЛХД. Это письмо он опубликовал и на своей страничке в социальной сети Facebook.

По словам Г. Науседы "противоречивые оценки создали бы среду для политических спекуляций, которые бы помешали представлять интересы людей Литвы в создании государства благополучия".

Это письмо Г. Науседа опубликовал вскоре после того, как член сейма Литвы, бывший министр финансов Ингрида Шимоните сообщила о своем решении участвовать в первичных выборах кандидата в президенты от консерваторов.

"Осталась бы не достигнутой и другая важная цель, встающая перед президентом - сплотить граждан различных политических взглядов в поиске общих знаменателей и решений. Я честен и искренен в отношении всех избирателей, поэтому я выбираю более сложный путь независимого кандидата, не только декларируя, но и реально, последовательно и терпеливо стремясь к поддержке людей различного социального статуса и взглядов", - мотивирует свое решение бывший аналитик банка SEB bankas.

Президентские выборы в Литве состоятся в мае следующего года.