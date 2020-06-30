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Президент Литвы Гитанас Науседа во вторник назначил парламентария Римантаса Синкявичюса министром экономики и инноваций.
Rimantas Sinkevičius
Rimantas Sinkevičius
© DELFI / Andrius Ufartas

Г. Науседа сказал, что ожидает от нового министра "уверенного лидерства в деле распределения помощи переживающему кризис бизнесу, создания более прозрачной системы конкурсных закупок, обеспечения профессионального управления государственными и муниципальными предприятиями, укрепления экономики регионов".

Президент отметил, что у Р. Синкявичюса достаточно опыта и политического влияния, чтобы в сложный предвыборной период достичь важных для государства результатов.

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68-летний Р. Синкявичюс - заместитель председателя Литовской социал-демократической трудовой партии и глава фракции в Сейме. Он работает в парламенте четвертый срок полномочий, а с декабря 2017 года возглавлял парламентский Комитет по экономике.

В 2012–2016 годах Р. Синкявичюс был министром транспорта и коммуникаций.

Кандидатуру Р. Синкявичюса в понедельник представил премьер Саулюс Сквернялис.

Должность министра экономики и инновация была вакантна с декабря прошлого года, когда бывший министр Виргиниюс Синкявичюс стал еврокомиссаром по вопросам окружающей среды.

Президент Г. Науседа в феврале отклонил кандидатуру советника премьера Лукаса Савицкаса в министры экономики.

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