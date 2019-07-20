Он приступит к исполнению обязанностей с 24 июля. Его кандидатуру в четверг одобрил Сейм Литвы.
52-летний В. Рупшис командовал различными воинскими подразделениями, работал директором Департамента персонала Минобороны.
Командующим Сухопутными войсками В. Рупшис назначен в 2016 году, спустя два года он был произведен в генерал-майоры.
В. Рупшис закончил Литовскую военную академию, Балтийский оборонный колледж в Эстонии, Колледж сухопутных войск в США.
Отдельным декретом президент освободил от должности завершающего срок полномочий главнокомандующего ВС Йонаса Витаутаса Жукаса. Он может стать советником президента по вопросам национальной безопасности.
Согласно Конституции, главнокомандующего ВС на пять лет назначает и освобождает от должности президент с одобрения парламента.
Науседа назначил Рупшиса главнокомандующим ВС Литвы
Президент Литвы Гитанас Науседа в пятницу назначил...
Президент Литвы: министрами должны остаться Кароблис, Шапока, Синкявичюс, Линкявичюс (9)
Президент Литвы Гитанас Науседа призывает оставить в...
Глава Минздрава Литвы пообещал повысить зарплаты врачам (1)
Минздрав Литвы обещает продолжать повышать зарплаты...
Науседа предлагает учредить координатора ЕС по синхронизации ЛЭП Балтии
В пятницу президент Литвы Гитанас Науседа предложил...
На повестке дня у еврокомиссаров и руководства Литвы – вопросы климатических изменений и энергопроектов (2)
Член Еврокомиссии (ЕК) Марош Шефчович, ответственный за...
TOP новостей
Реальность бесплатных виз в Калининград: после 4-х часов в очереди рекомендовали возвращаться назад
Длинные очереди для отправляющихся в Калининград – не...
"Ну снимет снайпер — и что дальше?!": особенности избирательной кампании прямо на линии фронта в Донбассе (73)
15 июля в Донбассе был "заминирован" и блокирован самый...
Задержанный в Литве по делу о "грязной нефти" российский предприниматель попросил политического убежища (44)
Сотрудники литовской полиции задержали в Вильнюсе...
Науседа назначил Рупшиса главнокомандующим ВС Литвы
Президент Литвы Гитанас Науседа в пятницу назначил...