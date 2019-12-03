"В данный момент согласуются возможности проведения встречи сегодня или завтра. Если она состоится (...), то одним из вопросов будет подтверждение оборонного плана, его одобрение, поскольку это крайне важно для нас", – сказал BNS президент во вторник.

"Пока нет подтверждения, мы чувствуем, что работа не завершена", – добавил Г. Науседа на встрече с литовскими журналистами в посольстве Литвы в Лондоне.

Турция - единственная из союзников по НАТО отказывается утверждать План обороны Балтийских государств, пока не будет заключено соглашение об утверждении подобного плана для Турции.

В нем больше всего споров вызывают называемые Турцией террористическими группировками отряды курдских бойцов, которые на Западе считаются группировкой борьбы с террористической организацией "Исламское государство" (ИГИЛ).

Оборонные планы могут быть утверждены на уровне послов, однако было достигнуто политическое соглашение добиться решения до саммита НАТО – такие надежды высказывал и министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.

Г. Науседа сказал, что в рамках новейших соглашений до 13 декабря продлевается так называемая "процедура молчания", во время которой союзники могут высказываться, если выступают против.

Накануне встречи секретарь по вопросам обороны США Марк Эспер заявил агентству новостей Reuters, что не одобрит требование Турции назвать курдскую группировку террористической организацией.

В свою очередь Р. Т. Эрдоган подтвердил, что если курдские боевики не будут признаны террористами, то он "будет выступать против любых шагов" на лондонской встрече.

Г. Науседа выразил надежду на возможность сближения позиций.

"До всех мероприятий все говорят, что не сдадут свои позиции, но, чаще всего, после переговоров происходит иначе. Я пока оценивал бы это как определенные заявления, которые делаются до переговоров, но это не значит, что эти заявления будут окончательными и неоспоримыми. Мы заинтересованы найти решение, и надеюсь, что это решение будет найдено", – сказал глава государства.