aA
Президент Литвы Гитанас Науседа намерен участвовать в организуемой 23 августа, в день "Балтийского пути" живой цепи от Вильнюса до границы с Беларусью.
Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda
© DELFI / Domantas Pipas

"Президент будет участвовать во всех инициативах, которые подчеркивают близость и общность народов Литвы и Беларуси", - сказал BNS в пятницу пресс-секретарь главы государства Антанас Бубнялис.

Акцию в поддержку белорусов организаует шоумен, журналист и общественный деятель Андрюс Тапинас.

Статьи по теме:
Общественники собирают деньги для белорусов, планируется живая цепь  (94)
Журналисты и СМИ Литвы выражают поддержку подвергающимся преследованиям коллегам в Беларуси  (20)

Он сказал BNS, что для создания живой цепи протяженностью более 30 километров понадобится 25 000-30 000 человек.

В живой цепи, по словам организаторов, должна принять участие и экс-президент Даля Грибаускайте.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video
Статьи по теме:

Жители Литвы больше всего доверяют министру здравоохранения Вериге (40)

До карантина жители Литвы хуже всего оценивали работу...

TOP новостей

Протесты и перепутье с тремя развилками: куда пойдет Беларусь? (124)

Средневековая жестокость, садизм и тотальное насилие -...

Жители Литвы едут на море. В Паланге собираются отдыхающие (10)

Автомобили нескончаемым потоком едут в Палангу ,...

Беларусь не впустила европарламентария Ауштрявичюса, польского коллегу – депортировали (58)

Европарламентарий Пятрас Ауштрявичюс сказал, что его...

"Delfi Главное": протесты в Беларуси, психотерапия для пострадавших, ажиотаж на пляжах. "Без маски" - актер кино и театра Валентин Новопольский (7)

Еженедельная программа "Delfi Главное" каждую пятницу...

Президент Литвы: мы приостановили кровопролитие в Беларуси (292)

Президент Литвы Гитанас Науседа сказал, что...

|Maža didelių žinių kaina