"Президент будет участвовать во всех инициативах, которые подчеркивают близость и общность народов Литвы и Беларуси", - сказал BNS в пятницу пресс-секретарь главы государства Антанас Бубнялис.
Акцию в поддержку белорусов организаует шоумен, журналист и общественный деятель Андрюс Тапинас.
Он сказал BNS, что для создания живой цепи протяженностью более 30 километров понадобится 25 000-30 000 человек.
В живой цепи, по словам организаторов, должна принять участие и экс-президент Даля Грибаускайте.
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