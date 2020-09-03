Науседа намерен поднять вопрос о реакции Европы на отравление Навального на саммите

"Правда, оно будет посвящено и другим вопросам, однако, поверьте, Литва будет среди тех государств, которые будут поднимать этот вопрос, поскольку он чрезвычайно важный, особенно в связи с тем, что сейчас происходит в Беларуси", – заявил глава государства в четверг журналистам в Великокняжеском дворце в Вильнюсе.
По словам президента, нынешняя реакция Европы "достаточно строгая".
"Речь идет о жесткой позиции в отношении России, поскольку имеется множество факторов, которые позволяют считать, что такие решения не проводились самодеятельными методами кого-либо, эти решения координировались, и это вынуждает указывать пальцем на самые высшие слои власти", – утверждает Г. Науседа.
В среду правительство Германии сообщило, что анализы, проведенные в специальной лаборатории в Германии, подтвердило, что А. Навальный был отравлен "химическим веществом, парализующим нервы, из группы "Новичок".
"Это свидетельствует об огромном цинизме, о том, что не считаются с жизнью людей, борются с оппонентами любыми методами. Действительно напоминает худшие Сталинские времена, когда говорилось – нет человека, нет и проблемы", – отметил руководитель Литвы.
Вещество "Новичок" нервнопаралитического действия было создано в Советском Союзе. В 2018 году в Соединенном Королевстве им был отравлен и бывший двойной российский агент Сергей Скрипаль, а также его дочь. Это вещество из семейства ингибиторов ацетилхолинэстеразы.
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