По словам представителей президента, все больше и больше людей начинают работать каждую неделю в президентской канцелярии.
Представителем президента Литвы Гитанаса Науседы по связям со СМИ стал
Антанас Бубнелис. Он говорит, что к команде присоединяются несколько новых людей каждую неделю, и в ближайшее время ожидается несколько советников.
"Можно сказать, что около трети (из советников) все еще ждут присоединения к команде", - говорит он.
Пока главе государства не удалось найти только главного советника по вопросам образования и культуры.
Всего в президентской команде ожидается около 40 человек.
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