Президент Гитанас Науседа планирует сформировать всю свою команду к началу осени, сообщает LRT radijas.
Gitanas Nausėda
© DELFI / Domantas Pipas

По словам представителей президента, все больше и больше людей начинают работать каждую неделю в президентской канцелярии.

Представителем президента Литвы Гитанаса Науседы по связям со СМИ стал
Антанас Бубнелис. Он говорит, что к команде присоединяются несколько новых людей каждую неделю, и в ближайшее время ожидается несколько советников.

"Можно сказать, что около трети (из советников) все еще ждут присоединения к команде", - говорит он.

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Пока главе государства не удалось найти только главного советника по вопросам образования и культуры.

Всего в президентской команде ожидается около 40 человек.

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