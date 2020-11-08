"Во время правления администрации Дональда Трампа успешно расширялось энергетическое сотрудничество, я надеюсь, что в этом секторе у нас есть потенциал для более успешного сотрудничества", – сказал Науседа.

Комментируя результаты выборов в США, Науседа сказал, что надеется на еще более крепкую трансатлантическую связь между Евросоюзом и США.

"Я очень надеюсь, что усилится, эта трансатлантическая связь станет более искренней. Я имею в виду отношения между ЕС и США. Лита в этой сфере всегда была надежным союзником, она всегда готова внести самый большой вклад в укрепление отношений, в их последовательное развитие", – сказал президент.

Глава страны акцентировал опыт избранного президента США как в политике, так и в жизни.

"Это очень опытный политик. Опытный и в жизни, и в политике. (...) его стремление к тому, чтобы стать объединяющим президентом очень важен как для внутренней, так и для внешней политики. Сегодня в объединении нуждаются и США и Западные демократии, конечно же, должны стремиться к этому там, где речь идет о принципиальных вопросах и где нужен больший вклад Западной демократии в современном мире", – сказал Науседa.

Байден вступит в должность президента США с конца января 2021 года.