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Президент Литвы Гитанас Науседа надеется, что избранный президент США Джо Байден по-прежнему будет уделять внимание безопасности в Балтийском регионе.
Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda
© DELFI / Andrius Ufartas

"Во время правления администрации Дональда Трампа успешно расширялось энергетическое сотрудничество, я надеюсь, что в этом секторе у нас есть потенциал для более успешного сотрудничества", – сказал Науседа.

Комментируя результаты выборов в США, Науседа сказал, что надеется на еще более крепкую трансатлантическую связь между Евросоюзом и США.

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"Я очень надеюсь, что усилится, эта трансатлантическая связь станет более искренней. Я имею в виду отношения между ЕС и США. Лита в этой сфере всегда была надежным союзником, она всегда готова внести самый большой вклад в укрепление отношений, в их последовательное развитие", – сказал президент.

Глава страны акцентировал опыт избранного президента США как в политике, так и в жизни.

"Это очень опытный политик. Опытный и в жизни, и в политике. (...) его стремление к тому, чтобы стать объединяющим президентом очень важен как для внутренней, так и для внешней политики. Сегодня в объединении нуждаются и США и Западные демократии, конечно же, должны стремиться к этому там, где речь идет о принципиальных вопросах и где нужен больший вклад Западной демократии в современном мире", – сказал Науседa.

Байден вступит в должность президента США с конца января 2021 года.

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