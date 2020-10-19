Науседа на встрече "Инициативы трех морей" обсудил инфраструктурные проекты

""Инициатива трех морей" является важной, объединяющей 12 стран Европейского союза (ЕС) платформой регионального сотрудничества, которая служит укреплению отношений между странами региона и США, интеграции в единый европейский рынок, региональной и национальной безопасности", - сказал президент.
По словам Г. Науседы, эта инициатива важна в плане укрепления связей государств региона с остальной Ервопой и улучшения инфраструктуры.
"Современная инфраструктура - это то, что нам нужно для стимулировани экономических отношений и повышения конкурентности", - сказал президент.
Он отметил, что Литва уже успешно проводит в жизнь такие проекты диверсификации энергоресурсов в регионе, как терминал сжиженного природного газа, кроме того, страны Балтии реализуют такие амбициозные проекты, как Rail Baltica, которые в будущем соединят эти страны с остальной Европой. Президент подчеркнул и важность проведения в жизнь и планов по синхронизации газовой и электроэнергетических систем.
На саммите президент сообщил о решении Литвы присоединиться к фонду "Инициативы трех морей" и выделить 20 млн евро на реализацию приоритетных проектов этой инициативы.
В этом году саммит "Инициативы трех морей" проводился дистанционно.
"Инициатива трех морей", отмечающая в этом году свое пятилетие, объединяет 12 стран ЕС, которые находятся между Балтийским, Черным и Адриатическим морями. В этом году саммит "Инициативы трех морей" проводит Эстония. В виртуальном саммите также приняли участие высокопоставленные представители США и Европейской комиссии.
Цель инициативы - поощрение регионального экономического сотрудничества, ускорение развития энергетической, транспортной инфраструктуры и цифровизации.
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