Глава государства в пятницу выступил с речью на церемонии перезахоронения лидеров Восстания 1863–1864 годов в Вильнюсе.

"Оно (общее прошлое) вдохновляет нас стремиться к более тесным отношениям, создавать новое видение свободы и браться за общие дела", – заявил Г. Науседа в Кафедральном соборе Вильнюса.

"Это настоящий триумф Это истинная победа тех, кто вот уже скоро обретут вечный покой. Их жертвы не были бессмысленными – наша свобода продолжает светить самым ярким пламенем", – сказал он.

В церемонии захоронения также участвует президент Польши Анджей Дуда, вице-премьеры Беларуси, Украины, представитель латвийского правительства.

По словам Г. Науседы, как и в XIX веке лозунг "За нашу и вашу свободу" сегодня остается актуальным, поскольку обладает множественными смыслами.

"Мы можем желать свободы друг другу, узко понимая "нас" и "вас", как современные нации, уважающие и чтящие традицию общего государства", – сказал президент Литвы.

"Однако также мы можем желать свободы и другим народам, которым ее еще не хватает", – добавил глава государства.

Он утверждает, что тела участников восстания в прошлом скрывались, чтобы не стали примером и вдохновением для новых поколений борцов за свободу, однако они никогда не были забыты.

"Символично, что первый знак, позволивший без сомнений опознать останки, был символ вечной любви – золотое обручальное кольцо с выгравированными именами и датой свадьбы", – сказал Г. Науседа, имея в виду кольцо одного из лидеров восстания Сигизмунда Сераковского.

По словам президента, это кольцо получило новое "значение символа любви и верности не только к женщине, но и к Родине".

Президент сказал, что похороны участников восстания позволяют заново подумать об истории Литвы и всего региона в XIX веке, лучше понять ее сложность, и найти подобающее место для восстания в исторической памяти.

"Наша связь с участниками Восстания 1863 года и их идеалами никогда не была такой сильной, как в эти дни. Сегодня мы лучше понимаем, что идеи гражданских прав, свободы веры, совести и слова, социальной справедливости ознаменовали открытость наших народов современности. Сегодня мы можем понять, что темы патриотизма, верности, благородства и решимости не принадлежат какому-то одному народу или какому-либо историческому периоду", – сказал Г. Науседа.

Литовско-польское восстание против Российской империи имело место в 1863-1864 годах. Лидеры восстания были казнены в 1864 году. Их останки были найдены в 2017 году при приведении в порядок склонов горы Гедиминаса.