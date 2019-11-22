Глава государства в пятницу выступил с речью на церемонии перезахоронения лидеров Восстания 1863–1864 годов в Вильнюсе.
"Оно (общее прошлое) вдохновляет нас стремиться к более тесным отношениям, создавать новое видение свободы и браться за общие дела", – заявил Г. Науседа в Кафедральном соборе Вильнюса.
"Это настоящий триумф Это истинная победа тех, кто вот уже скоро обретут вечный покой. Их жертвы не были бессмысленными – наша свобода продолжает светить самым ярким пламенем", – сказал он.
В церемонии захоронения также участвует президент Польши Анджей Дуда, вице-премьеры Беларуси, Украины, представитель латвийского правительства.
По словам Г. Науседы, как и в XIX веке лозунг "За нашу и вашу свободу" сегодня остается актуальным, поскольку обладает множественными смыслами.
"Мы можем желать свободы друг другу, узко понимая "нас" и "вас", как современные нации, уважающие и чтящие традицию общего государства", – сказал президент Литвы.
"Однако также мы можем желать свободы и другим народам, которым ее еще не хватает", – добавил глава государства.
Он утверждает, что тела участников восстания в прошлом скрывались, чтобы не стали примером и вдохновением для новых поколений борцов за свободу, однако они никогда не были забыты.
"Символично, что первый знак, позволивший без сомнений опознать останки, был символ вечной любви – золотое обручальное кольцо с выгравированными именами и датой свадьбы", – сказал Г. Науседа, имея в виду кольцо одного из лидеров восстания Сигизмунда Сераковского.
По словам президента, это кольцо получило новое "значение символа любви и верности не только к женщине, но и к Родине".
Президент сказал, что похороны участников восстания позволяют заново подумать об истории Литвы и всего региона в XIX веке, лучше понять ее сложность, и найти подобающее место для восстания в исторической памяти.
"Наша связь с участниками Восстания 1863 года и их идеалами никогда не была такой сильной, как в эти дни. Сегодня мы лучше понимаем, что идеи гражданских прав, свободы веры, совести и слова, социальной справедливости ознаменовали открытость наших народов современности. Сегодня мы можем понять, что темы патриотизма, верности, благородства и решимости не принадлежат какому-то одному народу или какому-либо историческому периоду", – сказал Г. Науседа.
Литовско-польское восстание против Российской империи имело место в 1863-1864 годах. Лидеры восстания были казнены в 1864 году. Их останки были найдены в 2017 году при приведении в порядок склонов горы Гедиминаса.
Президент Польши: единство народов Центральной Европы – обязательное основание стран (1)
Прошедшая в пятницу в Вильнюсе торжественная...
На следующей неделе Вильнюс посетит президент Украины (39)
На следующей неделе Литву посетит президент Украины...
Вице-премьер Беларуси призывает народы не присваивать лидеров Восстания 1863 года (2)
В пятницу вице-премьер Беларуси Игорь Петришенко...
Науседа на похоронах лидеров восстания: общее прошлое вдохновляет на сотрудничество (16)
Совместный опыт литовцев, поляков, белорусов, украинцев...
Президенты Литвы и Польши призывают не раскалывать НАТО (4)
В четверг президенты Литвы и Польши Гитанас Науседа и...
TOP новостей
Внимательные потребители зафиксировали, как во время акции Jamam телевизор подорожал на 200 евро (26)
22 ноября в литовских торговых центрах Akropolis началась...
После публикации об оставшемся без работы мужчине с DELFI связалась Служба занятости: мы договорились с работодателем (46)
После того как портал DELFI опубликовал статью об...
Кручинскене живет в выделенном родственникам социальном жилье: а что тут нелегального?
Жительница Каунаса Эгле Кручинскене , которая недавно...
В Вильнюсе торжественно перезахоронены останки участников Восстания 1863–1864 годов (42)
В пятницу в Вильнюсе состоялась торжественная...
Столичный район с дешевым жильем, который жители все еще обходят стороной (7)
Столичный микрорайон Науининкай - один из районов, к...