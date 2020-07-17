"Мы считаем, что уменьшение конвергенционных фондов на такой процент, как (предлагается - ред.) сейчас, неприемлемо", - сказал в Брюсселе президент.

Конвергенционная помощь Литве в бюджете ЕС на 2021–2027 годы может быть уменьшена примерно на четверть, так как показатели экономики Литвы приблизились к среднему показателю Сообщества.

Этот спад может в некоторой степени уменьшить компенсация за связанный с эмиграцией урон - по словам Г. Науседы, она может составить для Литвы почти 200 млн евро.

Г. Науседа назвал эту оговорку "определенным промежуточным результатом", но добавил, что "это слишком слабая оценка того, что произошло за последние десять лет, когда Литва потеряла чуть более 10% своего населения".

По словам президента, резкое сокращение средств может помешать Литве догнать более развитые страны Западной Европы.

Г. Науседа также обещал бороться за то, чтобы для литовских фермеров быстрее увеличивались прямые выплаты.

Фермеры стран Балтии сейчас получают самые небольшие прямые выплаты в ЕС - они составляют около 170 евро за гектар, между тем средний показатель в ЕС превышает 250 евро.

В соответствии с внесенными в этом году предложениями Еврокомиссии (ЕК), прямые выплаты для фермеров Литвы понемногу будут увеличиваться с 2022 года, пока в 2027 году не достигнут 78% среднего показателя ЕС.

Г. Науседа в пятницу заявил, что будет добиваться, чтобы уже в следующем году выплаты были увеличены до 196 евро.

"Обещания, которые были даны нашим фермерам еще в 2013 году, должны выполняться, и по этой причине мы будем добиваться, чтобы уже со следующего года сумма выплаты за один гектар составила 196 евро", - сказал президент.

Лидеры ЕС также обсудят предложение Еврокомиссии позаимствовать на рынках 750 млрд евро, чтобы на эти средства можно было помочь пострадавшим от пандемии странам, прежде всего Италии и Испании.

В конце мая дегелированный Литвой еврокомиссар Виргиниюс Синкявичюс сообщил, что из нового фонда Литве предлагается выделить 6,3 млрд евро. Из них 3,9 млрд евро составят субсидии, а 2,4 млрд евро - вероятные кредиты. Однако после пересмотра расчетных формул и обновления экономических прогнозов эта сумма в результате переговоров может измениться.