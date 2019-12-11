Науседа: на борьбу с изменениями климата в течение 10 лет понадобится 14 млрд евро

Он отметил, что часть этих средств должна быть покрыта из бюджета Евросоюза (ЕС).
"Чтобы Литве выполнить взятые обязательства к 2030 году, дополнительные меры могут потребовать расходов в 14 млрд евро. Из них почти 10 млрд евро придется выложить из государственного бюджета", – сказал Г. Науседа на конференции по внешней политике в Вильнюсе во вторник.
"Это высокая цена, которую мы не сможем полностью заплатить в одиночку", – добавил он.
В ЕС существует договоренность к 2030 году уменьшить минимум на 40% объемы выбросов вызывающих парниковый эффект газов. В соответствии с обязательствами, Литве предстоит уменьшить выбросы на 9%.
Главные вызовы в плане выполнения этих обещаний в Литве связаны с увеличением площадей пахотной земли и старым парком автомобилей.
Г. Науседа в четверг отбывает на саммит ЕС для переговоров о борьбе с климатическими изменениями и новым многолетним бюджетом Сообщества.
Страны ЕС обсудят, подтвердить ли обязательство перейти к 2050 году к абсолютно нейтральной для климата модели экономики.
Президент Литвы в совместном письме с премьер-министрами Латвии и Эстонии в конце ноября предупредил, что сокращение расходов ЕС в новом бюджете навредит достижению целей в сфере изменений климата.
Литва считает неприемлемыми нынешние предложения по бюджету ЕС, преимущественно из-за урезания почти на одну четвертую конвергенционных расходов для страны. Так называются средства, которые выделяются на ликвидацию между более и менее развитыми странами блока.
"Такие замыслы угрожают осложнить структурные реформы и, к сожалению, провести в жизнь модель "двухскоростной Европы", которой мы точно не жаждем. Я прекрасно понимаю и литовских фермеров, которые возмущаются невыполнением обещаний по уменьшению разницы в прямых выплатах между государствами-членами, что, в свою очередь, создает разные условия конкуренции", – сказал во вторник Г. Науседа.
Он подчеркнул, что Литва тверда в намерениях добиваться цели к 2050 году перейти к нейтральной для климата экономике, но "для изменений такого масштаба необходимо устойчивое финансирование, которое нужно предусмотреть в многолетней финансовой перспективе".
"Для всех государств-членов должны действовать одинаковые правила, включая возможность воспользоваться помощью Фонда "справедливого перехода", переходного периода", – сказал президент Литвы.
Переговоры по бюджету ЕС намечается завершить в следующем году.
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