"Это вариант, который был бы мне полностью приемлем. Однако тогда нужно искать министра в другом министерстве", – сказал Г. Науседа в четверг.
"Я говорю о господине Вайчюнаса. Я хотел бы, чтобы господин Вайчюнас был министром экономики и инноваций на оставшиеся четыре месяца до истечения срока полномочий (правительства – BNS)", – добавил он.
"В данный момент, вероятно, многое зависит от решения господина Вайчюнаса. Я подбадриваю его занять этот пост, пока никто официально не выдвигал, пока нет согласия", – сказал Г. Науседа.
Должность министра экономики и инноваций остается вакантной с декабря прошлого года, когда бывший министр Виргиниюс Синкявичюс приступил к работе еврокомиссаром по вопросам окружающей среды.
Президент Г. Науседа в феврале отклонил выдвинутую на этот пост кандидатуру премьерского советника Лукаса Савицкаса.
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