"Это вариант, который был бы мне полностью приемлем. Однако тогда нужно искать министра в другом министерстве", – сказал Г. Науседа в четверг.

"Я говорю о господине Вайчюнаса. Я хотел бы, чтобы господин Вайчюнас был министром экономики и инноваций на оставшиеся четыре месяца до истечения срока полномочий (правительства – BNS)", – добавил он.

"В данный момент, вероятно, многое зависит от решения господина Вайчюнаса. Я подбадриваю его занять этот пост, пока никто официально не выдвигал, пока нет согласия", – сказал Г. Науседа.

Должность министра экономики и инноваций остается вакантной с декабря прошлого года, когда бывший министр Виргиниюс Синкявичюс приступил к работе еврокомиссаром по вопросам окружающей среды.

Президент Г. Науседа в феврале отклонил выдвинутую на этот пост кандидатуру премьерского советника Лукаса Савицкаса.