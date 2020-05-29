aA
Президент Литвы Гинтанас Науседа заявил, что в дискуссиях с премьером Саулюсом Сквернялисом рассматривается возможность назначения министром экономики временно занимающего этот пост Жигимантаса Вайчюнаса, который также является министром энергетики, а Минэнерго мог бы возглавить новый руководитель.
Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda
© DELFI / Josvydas Elinskas

"Это вариант, который был бы мне полностью приемлем. Однако тогда нужно искать министра в другом министерстве", – сказал Г. Науседа в четверг.

"Я говорю о господине Вайчюнаса. Я хотел бы, чтобы господин Вайчюнас был министром экономики и инноваций на оставшиеся четыре месяца до истечения срока полномочий (правительства – BNS)", – добавил он.

Статьи по теме:
Президент Литвы решил не назначать Савицкаса министром экономики  (5)
Науседа: мы находимся на стадии спада, но она не должна затянуться  (16)

"В данный момент, вероятно, многое зависит от решения господина Вайчюнаса. Я подбадриваю его занять этот пост, пока никто официально не выдвигал, пока нет согласия", – сказал Г. Науседа.

Должность министра экономики и инноваций остается вакантной с декабря прошлого года, когда бывший министр Виргиниюс Синкявичюс приступил к работе еврокомиссаром по вопросам окружающей среды.

Президент Г. Науседа в феврале отклонил выдвинутую на этот пост кандидатуру премьерского советника Лукаса Савицкаса.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video

TOP новостей

В Мажейкяйском районе у горящего дома мужчина застрелил полицейского на пожарище обнаружено тело (47)

Единая служба помощи сообщает, что в Мажейкяйском...

Кубилюс после признания премьера: в таком жестком карантине не было необходимости (68)

После того как премьер-министр Литвы 28 мая упомянул о...

С 2021 года жители Литвы сами смогут выбирать поставщика электроэнергии (42)

7 мая в Литве вступили в силу принятые парламентом...

Женщины устроили скандал в автобусе - не разрешили сеть пассажиру с билетом (22)

В Литве снова курсируют междугородние автобусы,...

В Мажейкяйском районе погиб один из лучших кинологов страны (1)

В пятницу в Мажяйкяйском районе был застрелен...

|Maža didelių žinių kaina