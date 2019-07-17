Еще в бытность У. фон дер Ляйен министром обороны Германия прислала в Литву более 500 военнослужащих и взяла на себя командование международным батальоном НАТО, который дислоцирован с целью сдерживания России.

"Это неплохая кандидатура для Литвы, это все же человек, который знаком с ситуацией в регионе, у которого есть своя точка зрения по поводу России, по поводу приоритета оборонной политики", – сказал Г. Науседа журналистам в Варшаве во вторник вечером.

Он сказал, что может встретиться с новой главой ЕК во время визита в Берлин, который планируется в середине августа.

У. фон дер Ляйен во вторник одержала победу на голосовании в Европарламенте (ЕП), набрав 383 голоса против 327. Ей нужно было набрать по меньшей мере 374 голоса.

По словам Г. Науседы, после этого голосования Литва сможет начать с ней обсуждение о распределении портфелей еврокомиссаров и будущего бюджета Евросоюза (ЕС) 2021-2027 годов.

"Если я могу с улыбкой сказать, что она победила с таким большинством, каким примерно является число литовских европарламентариев – то наша переговорная позиция о портфеле комиссара будет очень сильной", – пошутил Г. Науседа.

К 60-летней У. фон дер Ляйен 1 ноября перейдет пост главы ЕК от Жана-Клода Юнкера.

Два года назад У. фон дер Ляйен участвовала в литовской Рукле в официальной церемонии, на которой было объявлено о начале деятельности натовского батальона под командованием Германии.

Тогда она заявила, что Литва никогда не останется одна.

"Свобода и независимость Литвы никогда не будут пожертвованы в угоду сферам интересов преступной политики силы", – сказал тогда У. фон дер Ляйен.

Последний раз У. фон дер Ляйен посетила Литву в феврале этого года. Тогда она обещала, что Германия инвестирует 10 млн евро в военную инфраструктуру в Литве.