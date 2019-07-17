Еще в бытность У. фон дер Ляйен министром обороны Германия прислала в Литву более 500 военнослужащих и взяла на себя командование международным батальоном НАТО, который дислоцирован с целью сдерживания России.
"Это неплохая кандидатура для Литвы, это все же человек, который знаком с ситуацией в регионе, у которого есть своя точка зрения по поводу России, по поводу приоритета оборонной политики", – сказал Г. Науседа журналистам в Варшаве во вторник вечером.
Он сказал, что может встретиться с новой главой ЕК во время визита в Берлин, который планируется в середине августа.
У. фон дер Ляйен во вторник одержала победу на голосовании в Европарламенте (ЕП), набрав 383 голоса против 327. Ей нужно было набрать по меньшей мере 374 голоса.
По словам Г. Науседы, после этого голосования Литва сможет начать с ней обсуждение о распределении портфелей еврокомиссаров и будущего бюджета Евросоюза (ЕС) 2021-2027 годов.
"Если я могу с улыбкой сказать, что она победила с таким большинством, каким примерно является число литовских европарламентариев – то наша переговорная позиция о портфеле комиссара будет очень сильной", – пошутил Г. Науседа.
К 60-летней У. фон дер Ляйен 1 ноября перейдет пост главы ЕК от Жана-Клода Юнкера.
Два года назад У. фон дер Ляйен участвовала в литовской Рукле в официальной церемонии, на которой было объявлено о начале деятельности натовского батальона под командованием Германии.
Тогда она заявила, что Литва никогда не останется одна.
"Свобода и независимость Литвы никогда не будут пожертвованы в угоду сферам интересов преступной политики силы", – сказал тогда У. фон дер Ляйен.
Последний раз У. фон дер Ляйен посетила Литву в феврале этого года. Тогда она обещала, что Германия инвестирует 10 млн евро в военную инфраструктуру в Литве.
Премьер Литвы: сменятся несколько министров, придется голосовать по программе Кабмина
Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис заявил, что в...
Науседа: Литве на пользу, что новая глава ЕК хорошо знает безопасность региона (4)
Президент Литвы Гитанас Науседа говорит, что...
Пранцкетис может бросить вызов Карбаускису в одномандатном округе на выборах
Председатель Сейма, представитель Литовского союза...
Карбаускис хотел бы больше ясности по поводу состава нового правительства
Лидер "аграриев" Рамунас Карбаускис говорит, что хотел...
Пранцкетис: Сейм не решится голосовать за досрочные выборы (1)
Спикер Сейма Литвы Викторас Пранцкетис убежден, что...
TOP новостей
Пугающие прогнозы: есть ли надежда на то, что старость в Литве будет иной (54)
Во всей Европе понемногу меняется демографическая...
Банк Литвы: у нас нет фактов о связях Swedbanks с сирийской программой химоружия
Центробанк (Банк Литвы ) утверждает, что не располагает...
Допустимую скорость превысили 50 000 водителей: треть из них уже получила штрафы (3)
В этом году из-за превышения скорости в Литве произошло...
Жительнице Литвы назначили специальное обследование: визит к врачу через два года (2)
Пациентка Каунасской клиники, не пожелавшая назвать...
Галина Тимченко: работа журналиста всегда будет связана с угрозами - иначе это не журналистика Специально для DELFI (6)
10-11 июля в Лондоне завершилась первая Глобальная...