"Мы среди тех, кто выступает, строго выступает за принцип верховенства права, который обязан строго действовать для всех", – сказал президент во вторник журналистам в Вильнюсском аэропорту.

В результате более чем четырехдневных переговоров в Брюсселе было достигнуто соглашение о Фонде восстановления экономики в размере 750 млрд евро. Руководители ЕС также утвердили более чем триллионный бюджет ЕС на 2021–2027 годы.

Во время переговоров споры вызвало стремление западных европейцев к тому, чтобы распределение средств было связано с тем, как страна соблюдет принципы правового государства. Этому больше всего сопротивлялись конфликтующие с Брюсселем по этому вопросу правительства Венгрии и Польши.

В окончательных выводах Совет руководителей ЕС "акцентировал важность уважения принципа правового государства", и договорился установить условия, при которых был бы запасной бюджет и новый фонд стимуляции экономики.

"В этом контексте, при случае нарушений, Комиссия предложит меры, которые принял бы Совет квалифицированным большинством. Совет руководителей Европы в срочном порядке рассмотрит этот вопрос", – говорится о выводах, которые так долго согласовывались.

Г. Науседа утверждает, что принцип правового государства необходимо контролировать, чтобы страны-члены прозрачно использовали европейские средства.

"Принцип верховенства закона, прозрачное использование средств является одним из крупнейших приоритетов Европы", – сказал он, акцентировав, что "позиция Литвы была принципиальной".

"Хотя сегодня мы поднимали этот вопрос в контексте Польши, Венгрии, такая вещь, может возникнуть в любом государстве ЕС", – добавил он.

По словам главы государства, для обеспечения прозрачного использования средств требуется "определенная зависимость и определенная отчетность".

"Это средства налогоплательщиков, которые вносят жители всех государств ЕС", – подчеркнул Г. Науседа.