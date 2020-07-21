"Мы среди тех, кто выступает, строго выступает за принцип верховенства права, который обязан строго действовать для всех", – сказал президент во вторник журналистам в Вильнюсском аэропорту.
В результате более чем четырехдневных переговоров в Брюсселе было достигнуто соглашение о Фонде восстановления экономики в размере 750 млрд евро. Руководители ЕС также утвердили более чем триллионный бюджет ЕС на 2021–2027 годы.
Во время переговоров споры вызвало стремление западных европейцев к тому, чтобы распределение средств было связано с тем, как страна соблюдет принципы правового государства. Этому больше всего сопротивлялись конфликтующие с Брюсселем по этому вопросу правительства Венгрии и Польши.
В окончательных выводах Совет руководителей ЕС "акцентировал важность уважения принципа правового государства", и договорился установить условия, при которых был бы запасной бюджет и новый фонд стимуляции экономики.
"В этом контексте, при случае нарушений, Комиссия предложит меры, которые принял бы Совет квалифицированным большинством. Совет руководителей Европы в срочном порядке рассмотрит этот вопрос", – говорится о выводах, которые так долго согласовывались.
Г. Науседа утверждает, что принцип правового государства необходимо контролировать, чтобы страны-члены прозрачно использовали европейские средства.
"Принцип верховенства закона, прозрачное использование средств является одним из крупнейших приоритетов Европы", – сказал он, акцентировав, что "позиция Литвы была принципиальной".
"Хотя сегодня мы поднимали этот вопрос в контексте Польши, Венгрии, такая вещь, может возникнуть в любом государстве ЕС", – добавил он.
По словам главы государства, для обеспечения прозрачного использования средств требуется "определенная зависимость и определенная отчетность".
"Это средства налогоплательщиков, которые вносят жители всех государств ЕС", – подчеркнул Г. Науседа.
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