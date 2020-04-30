„Литва и ЕС видят прогресс вашей страны в реализации реформ, мы поддерживаем и поощряем смелое движение по этому пути“, – в пресс-релизе заявил Г. Науседа.
Президент заявил, что поддерживает либерализацию выдачи виз.
Литва готова делится с Арменией своим опытом в областях консолидации правовой системы, возобновляющейся энергетики, экологии.
Беседа по видео-звонку организована в рамках подготовки к саммиту Восточного партнерства ЕС 18 июня 2020 года. На этой и прошлой неделях Г. Науседа побеседовал с лидерами Украины, Беларуси, Азербайджана и Молдовы.
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