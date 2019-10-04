В интервью CNN глава Литвы сказал, что наша страна может помочь Беларуси, зависимой от российской нефти, "сохранить хотя бы какую-то часть независимости".

"Например, путем создания альтернативных каналов импорта нефти через наш порт, поскольку сейчас они полностью зависят от российского газопровода. Они ищут альтернативу. Есть Литва", – сказал Науседа.

На вопрос, как на это отреагирует президент РФ Владимир Путин, Науседа ответил: "Не думаю, что он будет доволен, когда услышит это".

"Но я думаю, что наш долг помочь им", – прибавил он.

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис в сентябре после встречи с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким заявил, что Литва и Польша рассматривают проекты, которые могли бы помочь Беларуси обрести энергетическую независимость от России. Он сказал, что рассматривается диверсификация источников с помощью литовской инфраструктуры.

Президент Беларуси Александр Лукашенко ранее сказал, что его страна может импортировать нефть через Польшу и страны Балтии, если ей не удастся договориться с Россией о налогах.

Литва располагает терминалом СПГ. Управляющая им компания Klaipėdos nafta отмечает, что она готова к сотрудничеству с Беларусью, если эта страна решит импортировать газ. По данным компании, она уже помогала белорусским предприятиям не только экспортировать, но и импортировать нефтепродукты.