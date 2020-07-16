"Смотрите, Вы в моей команде, не так ли?", - обратился к собравшимся президент. "Да", - ответил ему хор голосов.

"Мы хотим, чтобы Вы были в нашей команде", - прибавил Ландсбергис, который накануне пригласил собраться на площади С.Даукантаса. Президент ответил, что все мы должны быть в одной "команде всей Литвы".

"Вы, наверное, видите, что в последнее время мы немало сделали, и это не только обращение к белорусскому народу. Это в первую очередь работа в ЕК. В ЕК проблема была ясно сформулирована, что делать, опасность в Беларуси была идентифицирована, и в ЕС все понимают, какая это беда", - сказал Науседа.

Он обратил внимание и на висит в Польшу 15 июля.

"Удалось сделать так, что у нас есть очень сильные друзья. Если они нас поддержат, я думаю, мы сможем создать надежный противовес ревизионистским или компромиссным формулировкам, которые зарождаются в других местах нашего региона", - сказал Науседа.

Он подчеркнул, что и министр уполномочен вести переговоры, твердо стоя на своем, не предавать принципы, стремиться к достижению благоприятного для всех результата.

"Наша цель - успешная синхронизация, которая поставить точку, после 2025 г. не будет никакого предложения электроэнергии из третьих стран", - сказал Науседа.

Он подчеркнул, что в этой сфере очень важна поддержка общества.

"Поверьте, в этом дворце не будут делать ничего, что было бы невыгодно жителям Литвы. Мы организуем совещание (Государственного совета по обороне), на котором обсудим вопрос БелАЭС, но там не будут искать какие-то компромиссы, как Вы иногда называете, Майшягальские формулы, наоборот, переговоры будут жесткими, мы знаем себе цену, и не уступим. Мы должны сделать все, чтобы проект БелАЭС был экономически нежизнеспособным, и это мы можем изменить", - сказал Науседа.

То, что не было сделано 10 лет назад, уже не сделаешь. Такова реальность.

"Президент, очень хорошо, что у нас наконец-то появилась возможность поговорить. Такое бывает редко. Поэтому я еще вот о чем хотел спросить: вы несколько раз подчеркнули необходимость синхронизации с Европой. Это понятно. Но сегодня синхронизация может быть более поздним вопросом. Сегодня речь идет о конкретных вещах – не покупать электричество и не пропускать его через Литву, (…) на нас будут давить, устоим ли мы?", - вопрошал Ландсбергис.

"Мы должны понять лишь, что есть физический и коммерческий потоки. Наверное все крутится вокруг коммерческого потока, поскольку какой смысл БелАЭС, если электричество куда-то идет, но денег за него не платят, на что возвращать долг Путину? На что выплачивать проценты?", - вопрошал Науседа.

По мнению президента, управляющие АЭС заинтересованы в жизнеспособности проекта.

"Если он не будет жизнеспособным, а он таким не будет, если не оправдают себя основные составляющие бизнес-плана, ведь они что-то планировали, планировали пустить экспорт на Запад. Сегодня этого нет, и не будет. Тут мы должны стоять на своем, и сделать этот проект головной болью, если хотите, для самого Кремля", - сказал Науседа.

Ландсбергис прибавил, что они хотят сделать проект не только жизнеспособным, но и максимально представляющим угрозу. "Если у них будет избыток, который некуда девать, скажут: отдайте Круонисскую ГЭС или мы взорвемся".

Как будет с шантажом?", - вопрошал Ландсбергис.

Президент сказал, что "они же думающие люди" и "такого не будет".

Когда Ландсбергис сказал, что за этим стоит Кремль, а не Минск, Науседа с этим согласился.

"Вы верно сказали, наверное и сам факт, что, насколько мне известно, на открытие приедет и глава этой страны, обо многом говорит. Но смотрите, мы знаем, чего добиваемся, и мы будем добиваться этого всеми возможными способами", - сказал Науседа.

В конце президент обнял Ландсбергиса и призвал продолжать работу.

"Не сдавайтесь", - кричали собравшиеся вслед уходящему президенту.