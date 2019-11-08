Науседа отметил, что НАТО остается важнейшим инструментом защиты от внешних угроз, поэтому было бы совершенно неприемлемо создавать новые институты для смены альянса.
"Говорить, что у НАТО "смерть мозга" именно в это время, когда мы решаем принципиальные вопросы НАТО, и когда мы говорим о том, что партнеры по НАТО должны вносить больший вклад в обороноспособность самого НАТО, – так давайте хотя бы сами не ослаблять НАТО", – сказал Г. Науседа журналистам в Риме.
"По моему мнению, НАТО остается важнейшим инструментом нашей защиты от внешних угроз, и мы ни у кого не должны создавать даже малейшие сомнения, что так будет и в будущем, что не будут создаваться искусственные институты, целью которых было бы конкурировать с НАТО или заменить НАТО. Это совершенно неприемлемо с моей точки зрения", – добавил президент.
Г. Науседа сказал, что интервью Э. Макрона еженедельнику The Economist, привлекшее большое внимание, он обсуждал с Госсекретаем Ватикана, кардиналом Пьетром Паролином.
"Меня спросили, что я думаю о последнем заявлении Макрона о НАТО. Я не мог сказать, что это заявление очень нас обрадовало", – сказал он.
Г. Науседа сказал, что также обсудил с госсекретарем Святого престола Россию, усилия Беларуси "воспротивиться давлению России и сохранить определенную часть своей независимости".
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