Об этом в четверг сообщил журналистам пресс-секретарь президента Антанас Бубнялис. По его словам, поездка планировалась на 18-20 марта.

В конце марта глава государства также намерен участвовать в рабочей сессии Европейского совета в Брюсселе, по поводу этого визита ожидается общее решение.

Науседа также планировал посетить короля Бельгии, решение об этом приёме пока уточняется.