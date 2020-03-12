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Президент Литвы Гитанас Науседа из-за угрозы коронавируса откладывает запланированный на следующую неделю визит в Украину.
Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda
© DELFI / Andrius Ufartas

Об этом в четверг сообщил журналистам пресс-секретарь президента Антанас Бубнялис. По его словам, поездка планировалась на 18-20 марта.

В конце марта глава государства также намерен участвовать в рабочей сессии Европейского совета в Брюсселе, по поводу этого визита ожидается общее решение.

Науседа также планировал посетить короля Бельгии, решение об этом приёме пока уточняется.

ru.DELFI.lt
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