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Президент Литвы Гитанас Науседа из-за угрозы коронавируса откладывает запланированный на следующую неделю визит в Украину.
Об этом в четверг сообщил журналистам пресс-секретарь президента Антанас Бубнялис. По его словам, поездка планировалась на 18-20 марта.
В конце марта глава государства также намерен участвовать в рабочей сессии Европейского совета в Брюсселе, по поводу этого визита ожидается общее решение.
Науседа также планировал посетить короля Бельгии, решение об этом приёме пока уточняется.
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