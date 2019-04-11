Кандидат в президенты Литвы Гитанас Науседа 11 апреля пропустил дебаты в столичной гостинице Radisson Blue, в которых принимали участие кандидаты Ингрида Шимоните, Арвидас Юозайтис и Витянис-Повилас Андрюкайтис.
Gitanas Nausėda
© DELFI / Andrius Ufartas

В дебатах должен был принимать участие и Науседа, однако он не приехал. Модератор дебатов Жильвинас Шиленас (глава Литовского института свободного рынка) сказал, что "кандидат три дня болел, а сегодня просто технически не может говорить".

То же самое члены команды Науседы сказали и журналистам DELFI. По их словам, Науседа несколько дней назад заболел, а сегодня утром он охрип.

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Об этом DELFI сказал глава коммуникации штаба Науседы Айстис Забараускас.

"Он охрип. Были симптомы простуды, но мы из-за этого не меняли повестку. Вчера вечером с голосом все было в порядке, но утром мы созвонились, выяснилось, что он не может говорить", - сказал DELFI Забараускас.

На вопрос, не похожи ли признаки заболевания на корь, Забараускас заверил, что это не корь. Не сообщается, обращался ли Науседа к врачам.

"Он делал прививку, все в порядке", - сказал Забараускас.

Информацию о болезни подтверждает и сам Науседа в социальной сети.

Вчера Науседа встречался с лидерами профсоюзов. На встрече не казалось, что у него проблемы со здоровьем. Около 18 ч. в галерее Meno niša на открытии выставки Марюса Йонутиса Науседа позировал перед фотообъективами с женой Дианой и руководителем галереи Дианой Стомене.

На фото он также не похож на больного человека. Несмотря на то, что состояние здоровья помешало ему прийти на дебаты, Науседа в четверг активно проявляет себя в социальных сетях.

DELFI напоминает, что в последние дни всплыл скандал с участием Науседы. Выяснилось, что 18 февраля он встречался с командармом Литвы генералом-лейтенантом Йонасом-Витаутасом Жукасом. Эту встречу организовал старый знакомый генерала президент Литовской конфедерации бизнеса Валдас Суткус. Об участии Суткуса на встрече с генералом сообщалось, но о Науседе в повестке дня не говорилось. Сам Науседа также объявил, что встречался с Жукасом, но не упоминал, что на встрече присутствовал и Суткус.

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